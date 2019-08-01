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Британия выделит 2,6 млрд долларов на подготовку к жесткому Brexit

Сегодня, 09:08

Дополнительные средства пойдут на финансирование общенациональной рекламной кампании

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Британия выделит 2,6 млрд долларов на подготовку к жесткому Brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82 Евросоюз Дополнительные средства пойдут на финансирование общенациональной рекламной кампании

Новое правительство Великобритании выделит дополнительно 2,6 млрд долларов для подготовки к выходу из Евросоюза без сделки. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил новый министр финансов Садид Джавид, дополнительные средства пойдут на финансирование общенациональной рекламной кампании, помогут британцам, которые проживают за рубежом, обеспечат поставку лекарств и улучшат инфраструктуру вокруг портов.

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"До Brexit осталось 92 дня, важно усилить планирование, чтобы убедиться, что мы готовы. Мы хотим достичь хорошего соглашения, которое отменит антидемократический обратный ход. Но если мы не сможем достичь хорошего соглашения, нам придется остаться без соглашения вообще", – сказал Джавид.

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Ранее сообщалось: несмотря на то что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что "жесткий" Brexit близок как никогда, он считает, что такого сценария можно избежать.

Напомним, ранее он назвал условием для ратификации соглашения о Brexit отказ от так называемого бэкстопа — запасного механизма по Северной Ирландии.

Как мы уже сообщали, 23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и вместе с этим получил право сформировать правительство. 

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Великобритания Евросоюз Brexit

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