Британия отказалась от вывода военных из ФРГ из-за угрозы России – СМИ

Сегодня, 12:40

Лондон хочет послать РФ сигнал того, что останется приверженным безопасности ЕС и после выхода из него

Гэвин Уильямсон. Фото: AFP
Гэвин Уильямсон. Фото: AFP

Великобритания решила отказаться от предыдущих планов вывести все силы из Германии к 2020 году, в связи с чем сотни британских военных останутся на территории ФРГ для сдерживания российской агрессии.

Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сообщает The Times.

В настоящее время на территории ФРГ дислоцированы свыше 200 британских военных, а также 400 членов их семей. Также там размещен инженерный полк, который является ведущим подразделением НАТО для пересечения танками рек в местах, где были разрушены мосты.

В распоряжении полка, который в дальнейшем продолжит базироваться в районе полигона Sennelager возле города Падерборн, также находятся машины-амфибии M3.

Кроме того, Лондон намерен сохранить за собой состав для бронированной военной техники в городе Монхенгладах, способный разместить около 2 тысяч танков.
Уильямсона считает, что Россия в настоящее время представляет такую же угрозу, как во времена "холодной войны".

Министр обороны, по данным издания, хочет таким образом послать Москве сигнал о том, что Великобритания остается приверженной безопасности Европы и после выхода из ЕС. Также это станет сигналом для Германии о необходимости увеличения финансирования обороны.

Как сообщалось, несмотря на обнаружение новых доказательств причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, Великобритания не намерена применять в отношении России какие-либо выходящие за рамки международного законодательства санкции.

В ближайшее время Москва намерена в Гааге и Нью-Йорке ознакомить мировое сообщество с историей дела Скрипалей.
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