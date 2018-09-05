МИД РФ пообещало рассказать в Гааге историю дела Скрипалей

В дипведомстве отметили, что "британским попыткам искать предлоги для все новых нападок на нас рано или поздно будет положен конец"

Москва намерена в ближайшее время в Гааге и Нью-Йорке ознакомить мировое сообщество с историей дела Скрипалей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"В ближайшее время вновь ознакомим международное сообщество с историей вопроса. Сделаем это в Гааге и Нью-Йорке. Уверены, что британским попыткам искать предлоги для все новых нападок на нас рано или поздно будет положен конец", – отметили в дипведомстве.

Напомним, что ранее британские правоохранители назвали имена подозреваемых в причастности к отравлению – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Также СМИ обнародовали фото двух граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года в британском городе Солсбери.

По данным британских правоохранителей, подозреваемые россияне являются сотрудниками ГРУ.

Вскоре после этого в МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.