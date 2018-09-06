Британия планирует ввести новые санкции против России

Сегодня, 19:05

Лондон обсудит с НАТО введение новых антироссийских санкций из-за отравления в Солсбери

Фото: Flickr
Фото: Flickr

На встрече со своими союзниками по Североатлантическому альянсу Лондон поднимет вопрос введения новых санкций в связи с появлением дополнительных доказательств по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Мы обсудим с нашими союзниками наши следующие шаги", – сказала британский постпред журналистам 6 сентября.

Она напомнила, что 28 стран-членов НАТО уже поддержали Лондон по ситуации в Солсбери.

"Мы очень благодарны за это. Теперь мы обсудим наилучшие следующие шаги", – добавила Пирс.

Стоит отметить, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на объявление Великобританией данных о причастности российских граждан к отравлению в Солсбери и осудил эту атаку.

Кроме того, солидарность с Соединенным Королевством по делу в Солсбери выразил и Европейский союз.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил о солидарности Украины с Великобританией по "делу Скрипалей".
Россия, Великобритания, отравление Скрипаля, Солсбери
Источник:

ТАСС

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