Британия представит новые доказательства по "делу Скрипаля" на Совбезе ООН

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс запросила Совет Безопасности ООН провести встречу в связи с новыми доказательствами, обнаруженными следователями деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

"Мы запросили Совбез провести заседание, чтобы мы могли доложить о том, что мы намерены делать", – заявила британский постпред 5 сентября.

Пирс отметила, что встречу запланирована на утро следующего дня.

Стоит отметить, что незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых в причастности в покушении на Скрипалей и отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули ни о чем не говорят России.

Напомним, что ранее британские следователи обнародовали имена и фотографии подозреваемых в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

Вскоре после этого британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о причастности к случившемуся агентов ГРУ.

Кроме того, Генпрокуратура РФ потребовала у своих британских коллег предоставить доказательную базу причастности россиян к случившемуся.