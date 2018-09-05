Россия снова требует доказательств по "делу Скрипалей"

Лондон продолжает игнорировать запросы Москвы о предоставлении доказательств причастности россиян к отравлению в Солсбери, заявили в Генпрокуратуре РФ

Следователи по "делу Скрипалей" в Великобритании ни разу не ответили на запросы Генпрокуратуры Российской Федерации о предоставлении материалов расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и причастности к этому россиян.

Об этом представитель российского ведомства Александр Куренной сообщил агентству ТАСС.

"В рамках международно-правового сотрудничества Генеральная прокуратура дважды обращалась к британской стороне с ходатайством об оказании правовой помощи по расследуемому в России уголовному делу о покушении на убийство Юлии Скрипаль. Ни на один запрос мы так и не получили ответа", – утверждает он.

По словам Куренного, Россия рассчитывает, что ее ознакомят с результатами следствия.

"Тем не менее, мы продолжаем настаивать на сотрудничестве с британскими правоохранителями по этому делу и рассчитываем все же получить материалы с доказательной базой, которой, со слов наших зарубежных коллег, они располагают, в том числе о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан", – добавил он.

Напомним, что ранее британские правоохранители назвали имена подозреваемых в причастности к отравлению – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Вскоре после этого в МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.