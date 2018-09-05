Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ – Мэй

Сегодня британские правоохранительные органы опубликовали снимки россиян, которых подозревают в причастности к произошедшему

Двое граждан России, подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года, являются "сотрудниками ГРУ". С таким утверждением выступила в среду в Палате общин британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Основываясь на этих данных (британских спецслужб), правительство может объявить, что мужчины, названные полицией, являются сотрудниками ГРУ", – сказала она.

Напомним, что сегодня британские правоохранительные органы опубликовали снимки россиян, которых подозревают в причастности к произошедшему.

Кроме того, как сообщалось, Королевская прокурорская служба Великобритании назвала и имена подозреваемых – это Александр Петров и Руслан Боширов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых в причастности в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль и отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули ни о чем не говорят России.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", – заявила она на пресс-конференции 5 сентября.

Захарова обвинила Лондон в "информационных манипуляциях" и призвала британцев перейти от "публичных обвинений к практическому взаимодействию" между правоохранительными органами.







