Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ – Мэй

Сегодня, 15:19

Сегодня британские правоохранительные органы опубликовали снимки россиян, которых подозревают в причастности к произошедшему

Тереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй. Фото: AFP

Двое граждан России, подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года, являются "сотрудниками ГРУ". С таким утверждением выступила в среду в Палате общин британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Основываясь на этих данных (британских спецслужб), правительство может объявить, что мужчины, названные полицией, являются сотрудниками ГРУ", – сказала она.

Напомним, что сегодня британские правоохранительные органы опубликовали снимки россиян, которых подозревают в причастности к произошедшему.

Кроме того, как сообщалось, Королевская прокурорская служба Великобритании назвала и имена подозреваемых – это Александр Петров и Руслан Боширов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых в причастности в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль и отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули ни о чем не говорят России.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", – заявила она на пресс-конференции 5 сентября.

Захарова обвинила Лондон в "информационных манипуляциях" и призвала британцев перейти от "публичных обвинений к практическому взаимодействию" между правоохранительными органами.
Великобритания, отравление, Мэй, Скрипаль
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Полиция. Фото: AFP

В Великобритании произошло новое загадочное отравление: три человека пострадали

Вчера, 19:55

Атака с использованием "ядовитого вещества" произошла на улице Уэстборн-гроув в Лондоне

Евросоюз

фото AFP

ОЗХО подтвердила, что британка скончалась от контакта с "Новичком"

Вчера, 21:21

Такое же вещество было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Отравленный "Новичком" британец ослеп и не может ходить

Сегодня, 02:42

Родственник британца утверждает, что Чарли Роули потерял надежду на выздоровление

Евросоюз

Фото AFP

Прокуратура Британии назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей (дополнено)

Сегодня, 13:54

В отравлении бывшего российского агента замешаны два россиянина, считают в Британии

Евросоюз

Британская полиция. Фото: AFP

Британская полиция объединила расследования по Солсбери и Эймсбери

Сегодня, 14:00

По мнению правоохранителей, эти два отравления могут быть связаны

Россия

Фото: AFP

Отравление Скрипалей: появились фото подозреваемых россиян

Сегодня, 14:14

Также стало известно, как британские правоохранители смогли их обнаружить
Загрузка...