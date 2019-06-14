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Британия сосредоточится на борьбе с российскими тайными операциями

14 июня, 08:27

Сейчас руководство британского Минобороны обсуждает этот вопрос

Фото: Pixabay

Британия, которая ранее выдвинула России жесткий ультиматум, сократит масштабы борьбы с терроризмом и начнет уделять больше внимания противодействию тайным операциям, которые проводятся такими странами, как Россия. Об этом сообщило BBC ссылаясь на неназванные источники в правительстве и министерстве обороны Великобритании.

Это предложение обсуждается в руководстве британского Минобороны. По информации издания, скорее всего, министерство рекомендует правительству одобрить эти изменения.

"Масштабы борьбы с терроризмом сокращаются, в то время как необходимость противостояния с опасным поведением со стороны могущественных стран-противников возрастает", – заявил один из источников.

"Согласно новому плану, в одной из балтийских республик или в африканской стране может быть проведена операция по раскрытию… тайных действий России", – говорится в сообщении.

BBC отмечает, что изменения могут повысить значение Британского разведывательного полка, который занимается проведением операций электронной разведки, в том числе – на территории, где действуют террористические группировки.

Напомним, власти Великобритании обвинили российскую военную разведку в попытке отравления бывшего офицера российских спецслужб, завербованного британской стороной, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году. После этого Россия открестилась от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями. МИД станы обвинило Лондон в "информационных манипуляциях".

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Тег Минобороны, Британия, силы, Скрипаль

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Источник:

BBC

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