Британия сосредоточится на борьбе с российскими тайными операциями
Сейчас руководство британского Минобороны обсуждает этот вопрос
Британия, которая ранее выдвинула России жесткий ультиматум, сократит масштабы борьбы с терроризмом и начнет уделять больше внимания противодействию тайным операциям, которые проводятся такими странами, как Россия. Об этом сообщило BBC ссылаясь на неназванные источники в правительстве и министерстве обороны Великобритании.
Это предложение обсуждается в руководстве британского Минобороны. По информации издания, скорее всего, министерство рекомендует правительству одобрить эти изменения.
"Масштабы борьбы с терроризмом сокращаются, в то время как необходимость противостояния с опасным поведением со стороны могущественных стран-противников возрастает", – заявил один из источников.
"Согласно новому плану, в одной из балтийских республик или в африканской стране может быть проведена операция по раскрытию… тайных действий России", – говорится в сообщении.
BBC отмечает, что изменения могут повысить значение Британского разведывательного полка, который занимается проведением операций электронной разведки, в том числе – на территории, где действуют террористические группировки.
Напомним, власти Великобритании обвинили российскую военную разведку в попытке отравления бывшего офицера российских спецслужб, завербованного британской стороной, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в прошлом году. После этого Россия открестилась от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями. МИД станы обвинило Лондон в "информационных манипуляциях".
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