Британские депутаты вновь отвергли альтернативные варианты сделки по Brexit

Парламентарии не смогли прийти к согласию по ряду предложений

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis.

Британские депутаты вновь отвергли альтернативные варианты сделки по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/280/5a3/5ca2805a3fb60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/280/5a3/5ca2805a3fb60.jpg 2019-04-02T00:19:48+03:00 Евросоюз Парламентарии не смогли прийти к согласию по ряду предложений

Депутаты Палаты общин британского парламента вновь отвергли все альтернативные варианты не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit. Об этом стало известно в понедельник после объявления итогов голосования по четырем предложениям, которые были отобраны спикером Палаты общин Джоном Беркоу.

Парламентарии не смогли прийти к согласию по таким предложениям, как создание нового таможенного союза с ЕС, сохранение страны в составе Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, проведение второго референдума по Brexit и отзыв статьи 50 Лиссабонского договора.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу допустил до голосования четыре альтернативы по реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, которые были предложены депутатами после очередного отклонения проекта соглашения об условиях Brexit.

Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

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