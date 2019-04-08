Британское правительство намерено продолжить переговоры по Brexit с лейбористами

Большинство британцев считает, что выход ЕС без соглашения 12 апреля маловерояте

Фото: Getty Images

Британское правительство намерено продолжить переговоры по Brexit с лейбористами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg 2019-04-08T20:24:00+03:00 Евросоюз Большинство британцев считает, что выход ЕС без соглашения 12 апреля маловерояте

Правительство Великобритании намерено позднее в понедельник продолжить переговоры с Лейбористской партией о компромиссе по сделке о Brexit, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Мы контактировали с оппозицией сегодня, технические переговоры между представителями пройдут этим вечером", – говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Большинство британцев считает, что выход ЕС без соглашения 12 апреля маловероятен, говорится в опросе Sky News. Такой позиции придерживаются 62% опрошенных. 27% опрошенных считают, что Brexit все же случится в эту пятницу.

Премьер Ирландии Лео Варадкар по итогам встречи с переговорщиком ЕС по Bexit Мишелем Барнье написал в Twitter, что Ирландия готова к дальнейшему продлению сроков Brexit. Л.Варадкар отметил, что он обсудил с М.Барнье то, на сколько стороны готовы продлить сроки Brexit. Он выразил уверенность, что Брюссель и Лондон смогут достигнуть договоренности по Brexit.

Барнье выразил надежду на то, что переговоры британского правительства с оппозицией приведут к положительному результату. Он подчеркнул, что ЕС будет рад предложить Великобритании создать таможенный союз после Brexit, за эту идею выступает Лейбористская партия.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.

В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

До ближайшей возможной даты выхода Великобритании из ЕС – 12 апреля – остается четыре дня. Великобритания покинет ЕС без соглашения в этот день, если она не сможет предложить Брюсселю вариантов решения сложившейся ситуации на саммите ЕС 10 апреля.

Ожидается, что во вторник Мэй встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также СМИ полагают, что во вторник может пройти очередное голосование по Brexit в британском парламенте, если правительство сможет прийти к консенсусу с Лейбористской партией.

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