Брюссель готов рассмотреть "обоснованную" просьбу Лондона об отсрочке Brexit

По словам главы Европейского совета, Брюссель со своей стороны сделал все возможное для достижения соглашения

Фото: Getty Images

Брюссель готов рассмотреть "обоснованную" просьбу Лондона об отсрочке Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/de8/872/5c6de88721b44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/de8/872/5c6de88721b44.jpg 2019-03-13T01:58:24+02:00 Евросоюз По словам главы Европейского совета, Брюссель со своей стороны сделал все возможное для достижения соглашения

Европейский Союз готов рассмотреть "обоснованную" просьбу Великобритании об отсрочке Brexit после того, как британский парламент во второй раз отверг сделку об условиях выхода страны из европейского блока.

Об этом говорится в заявлении официального представителя председателя Европейского совета Дональда Туска, передает BBC.

По его словам, если Великобритания подаст "обоснованный запрос" на продление сроков выхода из ЕС, лидеры 27 стран-членов ЕС рассмотрят его и примут единогласное решение.

"Мы сожалеем о сегодняшнем результате голосования и разочарованы тем, что правительство Великобритании оказалось неспособно обеспечить соглашение, достигнутое в ходе переговоров в ноябре", - добавил Туск.

По словам главы Европейского совета, Брюссель со своей стороны сделал все возможное для достижения соглашения. "Учитывая дополнительные гарантии, предоставленные ЕС в декабре, январе и вчера, трудно понять, что еще мы можем сделать. Если есть решение для выхода из сложившегося тупика, то его надо искать в Лондоне", - говорится в заявлении.

Напомним, что 12 марта парламент Великобритании проголосовал против сделки об условиях выхода из Европейского Союза.

В связи с очередным поражением британский премьер Тереза Мэй вынесет на голосование предложение о беспорядочном Brexit (без сделки).

Ранее в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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