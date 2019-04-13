Будущее Европы будет формироваться в Украине – британский эксперт

У Запада не было и до сих пор нет однозначного понимания, куда двигается Украина

Фото: Flickr

Будущее Европы будет формироваться в Украине. Потому что Россия, которая воюет в Украине, мыслит вне границ. Об этом сказал сотрудник британского Королевского института международных отношений "Chatham House" Джеймс Шерр на 12-м Киевском форуме, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Сама природа будущего Европы будет формироваться украинский позицией. Война это не только об Украине. Россия мыслит вне границ, о чем она неоднократно заявляла и демонстрировала на практике", - сказал Джеймс Шерр.

По мнению эксперта, Запад сделал недостаточно для помощи Украине.

"Посмотрим на кризис в Азовском море. Запад должен был сразу наложить санкции на российские порты в этом регионе. Мы бы защитили украинский Бердянск на Азове, но не сделали этого", - констатировал эксперт.

В своем прогнозе на будущее Джеймс Шерр отметил, что у Запада не было и до сих пор нет однозначного понимания, куда двигается Украина.

"Даже после 2014-го, который консолидировал украинцев, видим фундаментальное недоверие между властью и обществом. Это то, что беспокоит Европу, особенно ее центральную часть. Уязвимость Украины не в военной сфере – здесь как раз можно всегда помочь. Но ситуация внутри Украины такова, что она никогда не может попадать под российских влияние, которое будет отвлекать ресурсы от построения государства по евроатлантическими стандартами. Выборы в Украине показали, что есть существенный "разрыв" между словами и практиками. Так что Украина в очередной раз находится в точке неопределенности", – подытожил эксперт Королевского института международных отношений" Chatham House "Джеймс Шерр.

Напомнин, президент Петр Порошенко четко обозначил вектор развития Украины.

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