Бывшего агента КГБ предупреждали об отравлении экс-шпиона Скрипаля

Сегодня, 16:34

"Первое время я думал, что это всего лишь злая шутка", – говорит бывший сотрудник КГБ

Борис Карпичков Фото: Скриншот
Борис Карпичков Фото: Скриншот

Бывшему сотруднику КГБ РФ Борису Карпичкову присылали сообщения о том, что с ним и другими людьми случатся плохие вещи. Речь шла, в частности, и об экс-шпионе Сергее Скрипале.

Об этом сообщает Good Morning Britain.

"Это было как раз в день моего рождения (12 февраля), это было около трех недель назад. В сообщении говорилось, что со мной и некоторыми другими людьми произойдет что-то плохое, в том числе с г-ном Скрипалем, о котором я не имел ни малейшего представления", - сказал Карпичков.

Он добавил, что сначала не отнесся к такому сообщение серьезно, подумав, что это шутка. По его словам, ранее мужчине тоже неоднократно присылали различные сообщения с угрозами.

Карпичков уверен, что ответственным за отравления Скрипача является Федеральная служба безопасности России.

Напомним. бывший российский шпион, полковник в отставке Сергей Скрипаль был найден без сознания в Британии на скамейке в центре города Солсбери днем в воскресенье, 4 марта. Рядом с ним была его дочь  33-летняя Юлия, которая также была в обмороке. 

Британская разведка MI5 считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией. Полиция и MI5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства. В то же время не исключаются и другие версии – попытка соперников скомпрометировать Россию и режим президента РФ Владимира Путина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал пропагандой и истерией заявления о причастности Москвы к покушению на убийство бывшего разведчика ГРУ и его дочь. Кроме этого, Лавров заявил, что "неуместно" сравнивать этот инцидент со смертью бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Россия, Великобритания, отравление, шпион, Скрипаль

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