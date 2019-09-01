Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Церемония памяти 80-летия Второй мировой войны проходит в Польше: фото и видео

1 сентября, 14:11

В Варшаве вспоминают жертв самого кровопролитного конфликта в истории

/ Фото: Reuters

В польской столице началась мемориальная церемония по случаю 80-летия начала самого кровопролитного конфликта в истории человечества – Второй мировой войны.

Участие в памятных церемониях принимают 250 иностранных гостей из 40 официальных делегаций. Приехали в Варшаву и 20 глав различных иностранных государств, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама

В рамках официальной части мероприятия состоится военный церемониал, торжественная смена караула у Могилы Неизвестного солдата.

В тренде
Бой с "убийцей" и зависимость от промоутера: что говорил Ломаченко после победы над Кэмпбеллом
Василий Ломаченко

Так ожидается выступление президентов Польши и Германии Анджея Дуды и Франка-Вальтера Штайнмайера, а также вице-президента США Майка Пенса.

Напомним, ранее в этот день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году. Немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

Кроме того, вместе с Дудой он почтил минутой молчания память первых жертв Второй мировой. В память о бомбардировке города спустя ровно 80 лет здесь вновь взвыли сигнальные сирены, а затем прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Польша Варшава вторая мировая война Дуда

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос
Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопросFun
В Германии носорог чуть не убил женщину: видео
В Германии носорог чуть не убил женщину: видеоЕвросоюз
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в Португалии
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в ПортугалииЕвросоюз
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика

Новости партнеров

Loading...