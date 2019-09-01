Церемония памяти 80-летия Второй мировой войны проходит в Польше: фото и видео

В Варшаве вспоминают жертв самого кровопролитного конфликта в истории

/ Фото: Reuters

В польской столице началась мемориальная церемония по случаю 80-летия начала самого кровопролитного конфликта в истории человечества – Второй мировой войны.

Участие в памятных церемониях принимают 250 иностранных гостей из 40 официальных делегаций. Приехали в Варшаву и 20 глав различных иностранных государств, включая президента Украины Владимира Зеленского.

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В рамках официальной части мероприятия состоится военный церемониал, торжественная смена караула у Могилы Неизвестного солдата.

Так ожидается выступление президентов Польши и Германии Анджея Дуды и Франка-Вальтера Штайнмайера, а также вице-президента США Майка Пенса.

Напомним, ранее в этот день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году. Немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

Кроме того, вместе с Дудой он почтил минутой молчания память первых жертв Второй мировой. В память о бомбардировке города спустя ровно 80 лет здесь вновь взвыли сигнальные сирены, а затем прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.

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