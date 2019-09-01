Президент Германии извинился за Вторую мировую войну

В рамках мемориальных мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году.

Немецкий лидер принес свои извинения полякам за действия его страны, назвав их "преступлением против человечности".

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"Я склоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании и прошу прощения", – сказал Штайнмайер.

Комментируя одного из лидеров ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Александера Гауланда, который заявил, что Третий рейх был непродолжительным неудачным периодом посреди "славного немецкого тысячелетия", президент Германии подчеркнул, что для него "террор национал-социалистов в Европе" не отошел на второй план германской истории.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда, сопровождая Штайнмайера в Велюне, поблагодарил его за этот визит, назвав его "формой моральной компенсации".

Помимо того, президенты почтили минутой молчания память первых жертв Второй мировой. В память о бомбардировке города спустя ровно 80 лет здесь вновь взвыли сигнальные сирены, а затем прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.

Как мы уже писали,другим приглашенным на памятные церемонии в Польше является украинский президент Владимир Зеленский, который уже начал двухдневный визит в эту страну.

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