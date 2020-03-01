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Коронавирусом в Италии заразились уже более тысячи человек

1 марта, 01:29

Елена Вус

Чуть более 100 заразившихся, то есть 10% находятся в отделениях интенсивной терапии

В Италии число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 1049 человек, из них 29 умерли. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли в субботу, 29 февраля.

"Начнем с позитивных новостей, у нас четверо выздоровевших, они из Лигурии. Сейчас у нас 1049 зараженных. 29 человек скончались, 50 выздоровели", – сказал он на пресс-конференции.

По словам Боррелли чуть более 100 заразившихся, то есть 10% находятся в отделениях интенсивной терапии.

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Он отметил, что из общего числа зараженных 52% случаев находятся в домашней изоляции. Эти люди либо не имеют явных симптомов, либо не нуждаются в госпитализации из-за того, что их симптомы очень легкие.

На данный момент Италия остается крупнейшим центром коронавируса в Европе. Страна занимает третье место в мире по количеству зараженных COVID-19 после Китая, Южной Кореи.

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Фото: helis.com

Ранее сообщалось, что медики в Италии выявили 821 случай заражения людей коронавирусом, 21 заболевший пациент скончался.

Кроме того, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину – он жаловался на температуру и боль в горле, а перед этим путешествовал по Италии.

А в Ивано-Франковске госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии с высокой температурой, – у нее взяли анализы и проверяют их на наличие коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия жертвы заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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