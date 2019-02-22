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Члены кабмина Терезы Мэй считают, что она должна уйти в отставку

Вчера, 23:58

Мэй ранее сама заявляла, что она не планирует участвовать в следующих всеобщих выборах

Фото: AFP
Члены кабмина Терезы Мэй считают, что она должна уйти в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8b3/c31/5c58b3c3170b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8b3/c31/5c58b3c3170b2.jpg Евросоюз Мэй ранее сама заявляла, что она не планирует участвовать в следующих всеобщих выборах

Члены британского правительства считают, что его глава Тереза Мэй должна объявить о своей отставке после проведения выборов в органы местной власти, которые пройдут в Англии и Северной Ирландии 2 мая. Об этом сообщила газетаThe Guardian.

По данным издания, таким образом Мэй должна позволить новому лидеру правящей Консервативной партии провести следующий этап переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. В противном случае действующий британский премьер к концу года рискует потерпеть поражение в ходе голосования о вынесении ей вотума недоверия.

В то же время, как сообщает агентство Bloomberg, один из высокопоставленных британских консерваторов высказывал мнение, что как только Великобритания покинет ЕС, у премьера не будет причины оставаться на своей должности.

Мэй ранее сама заявляла, что она не планирует участвовать в следующих всеобщих выборах, запланированных на 2022 год. Однако она может столкнуться с давлением со стороны сторонников ее ухода уже в течение трех ближайших месяцев, отмечает агентство.

Один из источников агентства пояснил, что уход Мэй был бы своевременным этим летом – чтобы успеть выбрать нового лидера партии до ежегодного съезда консерваторов в октябре.

Еще один источник рассказал, что у консерваторов не появится возможности отстранить Мэй от власти до декабря из-за внутренних правил партии. Сама Мэй не уйдет в отставку добровольно, отметил собеседник агентства.

13 декабря прошлого года Мэй смогла заручиться поддержкой своих однопартийцев после того, как ее противники в рядах тори собрали 48 писем, необходимых для запуска процедуры голосования по вотуму недоверия лидеру партии. В поддержку Мэй проголосовали 200 консерваторов, против ее пребывания во главе правительства высказались 117 депутатов.

Спустя месяц, 16 января 2019 года, Мэй смогла удержаться на посту премьер-министра, сумев преодолеть вотум недоверия своему правительству. Голосование в Палате общин было инициировано лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином. Он обвинил кабмин в неспособности добиться выгодной для страны сделки с Евросоюзом по условиям выхода страны из состава сообщества.

Ранее мы писали, что 100 парламентариев-консерваторов собираются заставить Мэй отложить Brexit. Сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.

Накануне сообщалось, что Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit. Лишь несколько стран заключили соответствующие договоры.

Ранее о возможности прекращения работы в Великобритании в случае невыгодных условий Brexit предупредил крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover.

Сообщалось также, что организация Society of Motor Manufacturers and Traders разработала специальную программу под названием Brexit Readiness Program, которая направлена на помощь британской автомобильной промышленности в случае "жесткого" Brexit (выход из ЕС без сделки).

Ранее в Великобритании заговорили о возможности введения военного положения после Brexit:

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Тег Мэй, Тереза Мэй

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Источники:

УНН , Интерфакс

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