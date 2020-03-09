Интервью с родственником погибших на MH17: "России неудобно в своей шкуре, они хотят избежать ответственности"

России неудобно в своей шкуре, потому что они хотят избежать ответственности и не отвечать ни за что

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах в 10:00 (в 11:00 по Киеву) стартует судебный процесс по делу MH17. Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" на территорию Украины, – трое россиян и один украинец.

Авиакатастрофа малазийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года стала настоящим шоком не только для Нидерландов, но и для всего мира. Погибли 298 невинных человек, в том числе 80 детей. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов.

Как отмечает глава "Фундации трагедии MH17", которая объединяет родственников погибших, Пит Плуг, "MH17 – это 11 сентября для Нидерландов". По его словам, все родственники хотят, чтобы и заказчики, и исполнители понесли наказание. И здесь важно отметить, что без приказа из Кремля просто так "Бук", который числился за 53-й курской бригадой противовоздушной обороны ВС РФ, не оказался бы в Украине.

Накануне старта судебного процесса корреспондент сайта "Сегодня" побывал в Национальном мемориале MH17, который находится возле международного нидерландского аэропорта "Схипхол". Его открыли летом 2016-го. Территория мемориала огромная. Здесь высажены 298 деревьев. Под каждым – табличка с именами погибших. На территории мемориала есть небольшие лужайки с подсолнухами – обломки самолета в Донецкой области были на поле, где росли подсолнухи.

Место для мемориала возле аэропорта выбрано не случайно. По словам родственников погибших, находясь здесь и наблюдая, как взлетают и заходят на посадку самолеты, все должны помнить, как быстро может оборваться жизнь невинных людей по вине авторитарного режима. Здесь же корреспондент сайта "Сегодня" встретил бывшего сотрудника малайзийских авиалиний Уилфреда Креугера с детьми. Он был одним из последних, кто закрывал гейт на посадку рейса MH17. Уилфред тесно общается с родственниками погибших. Не все могут часто посещать мемориал, поэтому просят его посмотреть, как там именные деревья их погибших родственников.

В центре мемориала – небольшой амфитеатр с памятником, где расположена стена и сфера, на которой написаны имена всех погибших.

"В стене есть отверстие, видите?, – показывает сайту "Сегодня" Энтон Котте, потерявший в трагедии сына, невестку и шестилетнего внука. – С противоположной стороны есть фонарь, который направляет свет через это отверстие. Луч точно указывает путь в сторону Украины".

Видео: Сегодня

Энтон Котте надеется, что виновных привлекут к ответственности. От судебного процесса, который стартует сегодня, он много не ждет, но надеется, что высшее руководство РФ, в том числе и военное, понесет ответственность.

- Заранее простите, что возвращаю вас в тот ужасный день. Как вы узнали об авиакатастрофе?

- Знаете, это был замечательный день. Но потом я проверил свой айпад и увидел, что упал самолет – самолет малайзийских авиалиний. Там летели мой сын, его жена и мой шестилетний внук. Потом мы увидели прямую трансляцию об авиакатастрофе. Ко мне в дом приехала вся наша семья. Нам пришла в голову идея – возможно, стоит съездить в "Схипхол", где наверняка будет больше информации. Был номер для экстренных звонков. Мы позвонили в аэропорт, но нам ответили, что не имеют права что-либо говорить. И тогда я спросил себя, почему вы даете этот номер для экстренных звонков, если вы не можете ничего сказать? В пятницу вечером (самолет сбили в среду 17 июля – Авт.) я сам позвонил по телефону малайзийских авиалиний в Куала-Лумпур и за пять минут получил все ответы – что все мои трое были на борту.

- Мы в шаге от начала судебного процесса над обвиняемыми по делу MH17. Чего вы ожидаете?

- Я убежден, что будет представлено так много доказательств, чтобы судьи приняли единственное решение – виновны. Если такое будет решение, тогда я скажу, что все это делал не зря – ради своих детей. Но это не конец истории. Второй шаг – наше правительство должно принять решение оказывать давление на Россию, чтобы она взяла на себя ответственность. И я надеюсь, что весь мир обратит на это внимание. Я знаю, что нидерландская система правосудия пользуется доверием во всем мире. И никто не сможет сказать, что наши суды сделали что-то не так. Поэтому, я надеюсь, что доказательств хватит, чтобы оказать давление на Россию и сказать: "Сейчас вы должны взять на себя ответственность за эту ужасную трагедию".

- Да, без указки со стороны Кремля "Бук" просто так бы не попал на территорию Украины. То есть, вы заинтересованы в том, чтобы государство Россия привлекли к ответственности?

- Понимаете, обвиняемые по делу MH17 сделали свою работу. Но они сделали свою работу по заказу. И этот заказ поступил от кого-то другого.

- От высшего российского руководства…

- Возможно, да. Для меня очевидно, что российский ЗРК "Бук" был доставлен из России в Украину. Для того, чтобы это сделать, необходимо решение на самом высшем уровне.

- Вы видите действия официального Амстердама, чтобы привлечь государство Россия к ответственности?

- Правительство Нидерландов не имеет права вмешиваться в судебный процесс. Это независимая история. Но мы знаем, что Министерство иностранных дел вместе с австралийцами ведет переговоры с Россией. Знаете, России неудобно в своей шкуре, они хотят избежать ответственности и не отвечать ни за что. И чем дольше будет оказываться это давление на Россию, тем больше они будут чувствовать себя неудобно.

- Вы как-то говорили, что хотите приехать на место падения Boeing-777.

- Знаете, в самом начале я сказал своей жене, что нам стоило бы поехать на место падения самолета. И я помню, как она мне сказала: "Энтон, не едь. Ты сейчас очень злишься, ты можешь наделать что-то не то". Что бы это могло быть, я не знаю, и я не поехал. Но сейчас я понимаю, что это слишком опасно и рискованно. Война на Донбассе продолжается. Поэтому мы должны осознавать, что на место падения самолета мы сможем поехать только тогда, когда это станет безопасно.

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