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COVID-19 в Испании: число жертв снова начало расти

12 апреля, 15:36

Тина Наринецкая

С начала эпидемии в стране вирус унес жизни почти 17 тысяч человек

В Испании, в которой на днях зафиксировали падения числа летальных случаев коронавируса COVID-19, снова начало умирать больше людей. Только за последние сутки, 11 апреля, вирус унес жизни 619 человек в стране, сообщает на El Pais.

При этом за сутки в Испании было выявлено 4167 новых случаев инфицирования. Инфицированы в стране сейчас 166 019 человек. Всего с начала эпидемии вирус унес жизни 16 972 испанцев, еще 62 тысяч удалось вылечить.

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Отметим, что днем ранее, 10 апреля, от коронавируса в стране умерли 510 человек. Наименьшее число умерших было 23 марта – 462.

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Напомним, что от коронавируса скончалась и 86-летняя двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза, став первой жертвой COVID-19 среди представителей монарших семей Европы. Женщина скончалась в Париже, но похоронили ее в Мадриде.

Кроме того, как уже сообщалось, из-за масштабов смертности в Мадриде городской крытый каток будут использовать в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания смерть эпидемия жертвы коронавирус пандемия

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