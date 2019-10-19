Дебаты по Brexit: представитель Шотландии заявил о вреде новой сделки

Британский парламент. Фото: REUTERS/DEG

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что обновленное соглашение по Brexit противоречит интересам Шотландии.

"Его (британского премьера Бориса Джонсона) и его приближенных на Даунинг-стрит, 10 не интересует Шотландия", - сказал Блэкфорд, выступая в субботу в Палате общин.

"Премьер-министр четко показал, что он не заинтересован в каких-либо серьезных дискуссиях с Шотландской национальной партией или шотландским правительством", – добавил он.

Блэкфорд отметил: "Мы поддержали бы любой мандат, предусматривающий сближение с ЕС, сохранение единого рынка, таможенного союза, или просто остались бы вместе с ЕС".

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Он поддержал точку зрения лидера британских лейбористов Джереми Корбина, которую тот озвучил ранее в ходе заседания. Блэкфорд также назвал обновленное соглашение "худшим" в сравнении с тем, которое предлагала прежний премьер Тереза Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу, 19 октября, в Палате общин, выразил надежду на то, что депутаты поддержат новую сделку по Brexit.

"Я понимаю, что значит для людей – жертвовать выходными. И я надеюсь, что на встрече для глубоко осмысленного голосования мы сможем провести результативное голосование", – сказал он.

Тем временем стало известно, что депутаты Палаты общин британского парламента проголосуют поправку, предполагающую, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позднее законодатели утвердят проект соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода". О том, что соответствующая поправка была отобрана для голосования, заявил в ходе транслирующегося в прямом эфире заседания палаты ее спикер Джон Беркоу.

"Я отобрал для голосования поправку, внесенную сэром Оливером Летвином", – сказал Беркоу.

Поправка бывшего депутата-консерватора к предложению правительства утвердить сделку с Брюсселем предполагает, что Brexit должен быть отсрочен на три месяца при любом исходе голосования по сделке. Летвин и его сторонники опасаются неожиданностей, которые могут привести к тому, что Великобритания покинет ЕС без сделки, не успев принять все необходимые для осуществления "развода" законы до 31 октября.

Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

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