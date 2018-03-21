Дело Скрипаля: посол Великобритании отказался от встречи в МИД РФ

Сегодня, 13:40

Глава делегации Европейской Комиссии в России также не будет присутствовать, потому что "он не в стране"

МИД России, фото из открытых источников
МИД России, фото из открытых источников

Посол Великобритании отказался от встречи, которую организует МИД России, для того, чтобы изъяснить свою точку зрения по ситуации с отравлением бывшего двойного агента в Британии.

Об этом заявили в посольстве Великобритании в РФ, сообщает AFP.

"Посол не будет присутствовать на встрече", – заявила пресс-секретарь британского посольства в Москве.

Она сообщила, что дипломатическая миссия решила направить на заседание должностное лицо "на рабочем уровне".

Глава делегации Европейской Комиссии в России также не будет присутствовать, потому что "он не в стране". Однако, вместо него на встречу придет его заместитель Свен-Олов Карлссон.

Известно, что Москва пригласила на вторник всех послов в России на встречу с экспертами Министерства иностранных дел РФ, которые должны представить мнение России об отравлении бывшего двойного агента в Британии.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча в среду станет возможностью выразить позицию России официальным представителям иностранных государств.

Как известно, Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановили дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Напомним, специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", озвучил новую информацию, которая может послужить доказательством того, что к отравлению Скрипаля причастна Россия.

Также напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В свою очередь Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.
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