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Главная   Мировые новости   Евросоюз

Депутаты Европарламента обсудят выход Великобритании из ЕС в среду утром

Вчера, 23:45

Запланированы дебаты на 90 минут

Фото: AFP
Депутаты Европарламента обсудят выход Великобритании из ЕС в среду утром https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e57/d10/5c3e57d105d7d.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e57/d10/5c3e57d105d7d.jpg Евросоюз Запланированы дебаты на 90 минут

Депутаты Европарламента обсудят ситуацию вокруг выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза утром в среду на пленарном заседании в Страсбурге. Об этом говорится в релизе ЕП, опубликованном во вторник.

"Запланированы дебаты на 90 минут", — говорится в сообщении. Как отмечается, дебаты пройдут на следующий день после голосования в Палате общин парламента Великобритании по вопросу проекта договора об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что члены британского парламента отклонили проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Документ был подготовлен кабинетом Терезы Мэйи согласован ей с Брюсселем на саммите ЕС 25 ноября. Отклонение этого соглашения означает выход Британии из ЕС на условиях страны – так называемый жесткий Brexit.

Против соглашения проголосовало большинство членов палаты общин — 432 парламентария, в поддержку документа отдали голоса 202 депутата. Палата находится под контролем консерваторов, на которых приходится 317 мандатов; на втором месте — лейбористы, их 256. Остальные партии имеют в палате от одного до 35 мандатов.

Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Мэй настаивала на принятии парламентом именно этой редакции соглашения, заявляя, что альтернативного варианта у нее нет. Результаты голосования повлияют на 67 млн человек, проживающих в Великобритании, и на будущее Евросоюза.

После отклонения проекта соглашения правительство должно в течение трех дней сформировать план дальнейших действий.

Как сообщалось, в Великобритании могут провести повторный референдум о Brexit. В британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из Евросоюза. 

Ранее сообщалось, что преимущественное количество членов британского парламента от Консервативной партии выступает против сделки о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с Брюсселем.

Великобритания, ЕС, Европарламент, дебаты, Brexit

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Источник:

ТАСС

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