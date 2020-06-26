Президентские выборы в Польше во время пандемии: сможет ли Дуда выстоять

В воскресенье, 28 июня, в Польше состоится первый тур выборов президента. Для Украины перипетии вокруг этих выборов также важны, ведь Польша наш ближайший (во всех отношениях) партнер и союзник. Более того, у нас под боком разворачивался настоящий политический экшен со стремительно развивающимся сюжетом и неожиданной развязкой.
Выборы и коронавирус
Согласно Конституции Республики Польша, выборы в этой стране проводятся в выходной день между 75-м и 100-м днями до окончания президентского срока действующего главы государства. В нынешнем году они должны были проводиться в период с 27 апреля по 22 мая, поскольку срок полномочий президента Польши Анджея Дуды заканчивается в августе.
Собственно, сроки, как и календарь выборов, были известны всем участникам политического процесса давно, к гонке все начали готовиться загодя. 5 февраля в полном соответствии с законодательством маршал Сейма назначил выборы на 10 мая. К средине марта (точно по графику) кандидаты (таких оказалось 40 человек) подали документы на регистрацию. После проверки Национальная избирательная комиссия (НИК) дала "добро" 35 соискателям на сбор подписей, необходимых для выдвижения.
Однако в процесс выборов вмешался коронавирус. На момент подачи кандидатами документов в стране уже было зафиксировано полтора-два десятка случаев заболевания COVID-19. Несмотря на столь мизерное (по нынешним меркам) число больных, правительство страны ввело с 12 марта карантин в школах и вузах, временно запретило общественные мероприятия и т. д. Как тогда сообщалось, меры временные, введены на две недели – до 25 марта. Избирательный процесс приостановлен не был. И хотя кандидаты столкнулись в новых обстоятельствах с понятными сложностями (как, скажите, собирать подписи, когда "больше троих не собираться" и люди боятся из дома нос выказать?), к 26 марта десять претендентов умудрились сдать в НИК необходимые 100 тысяч автографов избирателей. Среди этих десяти – действующий президент Анджей Дуда, рассматривавшийся в качестве фаворита гонки. И чуть отстающая от него представитель крупнейшей оппозиционной партии страны – Малгожата Мария Кидава-Блонська, победившая на партийных президентских праймериз еще в прошлом году.
Голосование провести нельзя отменить
Кампания шла своим чередом, а тем временем карантин не был отменен ни 25 марта, ни, как нам уже известно, намного позже. Напротив – коронавирус буйствовал, меры безопасности лишь усиливались. И в стране сперва робко, а затем все громче стали звучать предложения по поводу переноса выборов. К концу марта – началу апреля эти предложения оформились в политическую позицию оппозиционных сил. Напротив, власть начала прилагать все усилия, чтобы провести выборы "хоть тушкой, хоть чучелом".
6 апреля Сейм, контролируемый монокоалицией партии Ярослава Качинского "Право и справедливость", принимает решение о проведении голосования по почте. Решение мгновенно вызывает критику оппозиции. И не только. Свой вердикт выносит ОБСЕ, отметившая, что предложенная форма проведения выборов не отвечает требованиям организации и не может считаться демократической. На борьбу против почтового голосования поднимается общественность и интеллигенция. Бывшие президенты и премьеры страны – Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский, Лешек Миллер и др. – обнародуют общее заявление, в котором отмечают, что не будут голосовать на выборах 10 мая, и призывают избирателей поступить так же.
"Процедура заочного голосования по формуле и времени, предложенной правящей партией, является псевдоизбранием. Мы не будем участвовать в них. Мы надеемся, что кандидаты и избиратели, которые разделяют нашу заботу о демократическом будущем Польши, сделают то же самое", – отмечалось в заявлении.
Заявил о бойкоте голосования и экс-премьер Польши, бывший глава Европейского совета Дональд Туск.
Страну потрясают скандалы: местные власти получили требование о передаче конфиденциальных данных об избирателях Польской почте (это, равно как и приостановка ряда положений Избирательного кодекса, было предусмотрено решением Сейма "О специальных вспомогательных инструментах в связи с распространением вируса SARS-CoV-2" от 16 апреля). Некоторые мэры отказываются это делать и обращаются в полицию с заявлением о преступлении. Затем происходит утечка форм для голосования по почте.
Пиком скандала можно считать заявление Национальной избирательной комиссии от 7 мая. Которая, ссылаясь на уже упомянутое решение "О специальных вспомогательных инструментах…", заявила, что выборы президента 10 мая невозможны.
"Применимое правовое регулирование лишило Национальную избирательную комиссию инструментов, необходимых для выполнения ее обязанностей. В связи с вышесказанным Национальная избирательная комиссия информирует избирателей, избирательные комиссии, кандидатов, органы управления выборами и органы местного самоуправления о том, что голосование 10 мая 2020 года не может состояться", – отмечалось в сообщении.
В итоге, несмотря на явное нежелание, правящая партия, поддерживавшая Анджея Дуду, все же была вынуждена пойти на отмену выборов.
Власть: нужно ловить момент
Желание партии власти провести выборы 10 мая имело под собой вполне прагматичную основу. Дело в том, что на момент старта избирательного процесса действующий глава государства хоть и опережал главную потенциальную соперницу – Малгожату Кидава-Блонську в рейтингах, но не намного. Так, в начале февраля Дуда имел чуть более 40% поддержки, Кидава-Блонська – около 30%. В принципе, как для старта разрыв не такой уж большой.
Однако в марте, после объявления карантина, оппозиционный политик практически прекратила политическую избирательную активность. В то время как президент, хотя бы в силу собственных полномочий, постоянно был в фокусе СМИ. Как результат – разрыв начал расти. Но особенно он увеличился после того, как оппозиция начала говорить о бойкоте выборов. Заявления Кидава-Блонськой о том, что она не намерена участвовать в недемократических дистанционных выборах, дезориентировали избирателей. Рейтинг оппозиционного кандидата практически обрушился. И на начало мая колебался в районе 5-10%. При этом Кидава-Блонська оставалась зарегистрированным кандидатом. Более удобного момента и обстоятельств для выборов партии власти было сложно придумать.
Примерно теми же мотивами, но с точностью до наоборот, руководствовалась оппозиция, настаивавшая на переносе голосования. Очевидно, что в условиях карантина оппозиционные депутаты теряют часть традиционных инструментов для агитации (например, они не могут встречаться с избирателями). В то же время для кандидатов, представляющих власть, данные потери на являются столь критическими.
Как бы там ни было, выборы были объявлены несостоявшимися, власть и оппозиция начали подготовку к новой дате. И тут Анджея Дуду ждал крайне неприятный для него сюрприз. 15 мая Малгожата Кидава-Блонська заявила, что не будет баллотироваться на новых выборах. Вместо потерявшего рейтинг кандидата "Гражданская платформа" выдвинула на новых выборах вице-председателя партии, мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Который до этого возглавлял штаб Кидава-Блонськой.
Ход Тшасковским
Логика оппозиции была понятна: к тому времени Кидава-Блонська потеряла шансы бороться за победу. Под вопросом был ее выход во второй тур. Чего крупнейшая оппозиционная партия не могла допустить. Шансы Тшасковского при этом выглядели значительно выше.
Отметим, что выборная должность мэра польской столицы (или, если правильнее, президента Варшавы) статусная и перспективная с политической точки зрения. В свое время мэрами Варшавы были президент Польши Лех Качинский, экс-премьер Казимеж Марцинкевич и др. При этом Тшасковский сам по себе популярный политик. За долгую политическую карьеру он побывал депутатом Сейма и Европарламента, работал в исполнительной власти, в том числе на должности министра администрации и внедрения цифровых технологий в правительстве Дональда Туска. В 2018 году на выборах мэра Варшавы Тшасковский буквально камня на камне не оставил от своего конкурента – представителя правящей партии "Право и справедливость" Патрика Яки. По результатам голосования Тшасковский победил с двукратным преимуществом, набрав 56,67% голосов, в то время как поддерживаемый властями Яки получил лишь 28,53%.
Разумеется, когда в мае встал вопрос, кем заменить Кидава-Блонську, выбор "Гражданской платформы" логично остановился на Рафале Тшасковском.
Оппозиция: не съедим, так понадкусываем
Неожиданная рокировка кандидатов резко изменила ситуацию для правящей партии в худшую сторону. Рейтинг Дуды стал падать, рейтинг основного оппонента – расти.
По данным социологов, за две недели до выборов Дуда имел поддержку 40% избирателей. Тшасковский – 30%. На третье место в гонке, (впрочем, с серьезным отставанием) неожиданно вышел независимый кандидат – журналист Шимон Холовня, за которого были готовы проголосовать 10% избирателей. Но главная неожиданность заключалась в другом: во втором туре, согласно соцопросам, Дуда проигрывает Холовне (44% на 47%). А также рискует проиграть Тшасковскому (здесь наблюдается паритет – 46% на 46%) и лидеру Польской крестьянской партии Владиславу Косиняк-Камышу. Впрочем, выход последнего во второй тур – вопрос сугубо гипотетический.
Для "Права и справедливости" это стало, конечно, неожиданностью, учитывая, что еще месяц назад все уверенно прочили беспроблемную победу Дуде в первом туре.
Впрочем, эксперты уверены в победе действующего президента и сейчас. Хотя, конечно, она будет не столь беспроблемной. Оппозиции попросту не хватило времени, чтобы нарастить рейтинг своего кандидата. Впрочем, в любом случае "Гражданская платформа" задачу-минимум выполнила и перевыполнила. Во-первых, дав власти достойный бой. Во-вторых, раскрутив Тшасковского под будущие выборы.
"Тшасковский, даже если не победит на этих выборах, имеет шансы стать лицом "Гражданской платформы". И уже потом повести ее на парламентские выборы, а в последующем снова баллотироваться на пост главы государства", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.
Как будут развиваться события, покажет время. До первого тура осталось ждать совсем немного.
Напомним, восемь месяцев назад партия Качинского "Право и справедливость" без особых проблем сумела победить на выборах. Сегодня у президента Польши Анджея Дуды, которого поддерживает ПиС, задача посложнее.
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