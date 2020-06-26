Президентские выборы в Польше во время пандемии: сможет ли Дуда выстоять

В воскресенье, 28 июня, в Польше состоится первый тур выборов президента. Для Украины перипетии вокруг этих выборов также важны, ведь Польша наш ближайший (во всех отношениях) партнер и союзник. Более того, у нас под боком разворачивался настоящий политический экшен со стремительно развивающимся сюжетом и неожиданной развязкой.

Выборы и коронавирус

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Согласно Конституции Республики Польша, выборы в этой стране проводятся в выходной день между 75-м и 100-м днями до окончания президентского срока действующего главы государства. В нынешнем году они должны были проводиться в период с 27 апреля по 22 мая, поскольку срок полномочий президента Польши Анджея Дуды заканчивается в августе.

Собственно, сроки, как и календарь выборов, были известны всем участникам политического процесса давно, к гонке все начали готовиться загодя. 5 февраля в полном соответствии с законодательством маршал Сейма назначил выборы на 10 мая. К средине марта (точно по графику) кандидаты (таких оказалось 40 человек) подали документы на регистрацию. После проверки Национальная избирательная комиссия (НИК) дала "добро" 35 соискателям на сбор подписей, необходимых для выдвижения.

/ Фото: Reuters

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Однако в процесс выборов вмешался коронавирус. На момент подачи кандидатами документов в стране уже было зафиксировано полтора-два десятка случаев заболевания COVID-19. Несмотря на столь мизерное (по нынешним меркам) число больных, правительство страны ввело с 12 марта карантин в школах и вузах, временно запретило общественные мероприятия и т. д. Как тогда сообщалось, меры временные, введены на две недели – до 25 марта. Избирательный процесс приостановлен не был. И хотя кандидаты столкнулись в новых обстоятельствах с понятными сложностями (как, скажите, собирать подписи, когда "больше троих не собираться" и люди боятся из дома нос выказать?), к 26 марта десять претендентов умудрились сдать в НИК необходимые 100 тысяч автографов избирателей. Среди этих десяти – действующий президент Анджей Дуда, рассматривавшийся в качестве фаворита гонки. И чуть отстающая от него представитель крупнейшей оппозиционной партии страны – Малгожата Мария Кидава-Блонська, победившая на партийных президентских праймериз еще в прошлом году.

Голосование провести нельзя отменить

Кампания шла своим чередом, а тем временем карантин не был отменен ни 25 марта, ни, как нам уже известно, намного позже. Напротив – коронавирус буйствовал, меры безопасности лишь усиливались. И в стране сперва робко, а затем все громче стали звучать предложения по поводу переноса выборов. К концу марта – началу апреля эти предложения оформились в политическую позицию оппозиционных сил. Напротив, власть начала прилагать все усилия, чтобы провести выборы "хоть тушкой, хоть чучелом".

6 апреля Сейм, контролируемый монокоалицией партии Ярослава Качинского "Право и справедливость", принимает решение о проведении голосования по почте. Решение мгновенно вызывает критику оппозиции. И не только. Свой вердикт выносит ОБСЕ, отметившая, что предложенная форма проведения выборов не отвечает требованиям организации и не может считаться демократической. На борьбу против почтового голосования поднимается общественность и интеллигенция. Бывшие президенты и премьеры страны – Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский, Лешек Миллер и др. – обнародуют общее заявление, в котором отмечают, что не будут голосовать на выборах 10 мая, и призывают избирателей поступить так же.

"Процедура заочного голосования по формуле и времени, предложенной правящей партией, является псевдоизбранием. Мы не будем участвовать в них. Мы надеемся, что кандидаты и избиратели, которые разделяют нашу заботу о демократическом будущем Польши, сделают то же самое", – отмечалось в заявлении.

Заявил о бойкоте голосования и экс-премьер Польши, бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

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Страну потрясают скандалы: местные власти получили требование о передаче конфиденциальных данных об избирателях Польской почте (это, равно как и приостановка ряда положений Избирательного кодекса, было предусмотрено решением Сейма "О специальных вспомогательных инструментах в связи с распространением вируса SARS-CoV-2" от 16 апреля). Некоторые мэры отказываются это делать и обращаются в полицию с заявлением о преступлении. Затем происходит утечка форм для голосования по почте.

Пиком скандала можно считать заявление Национальной избирательной комиссии от 7 мая. Которая, ссылаясь на уже упомянутое решение "О специальных вспомогательных инструментах…", заявила, что выборы президента 10 мая невозможны.

"Применимое правовое регулирование лишило Национальную избирательную комиссию инструментов, необходимых для выполнения ее обязанностей. В связи с вышесказанным Национальная избирательная комиссия информирует избирателей, избирательные комиссии, кандидатов, органы управления выборами и органы местного самоуправления о том, что голосование 10 мая 2020 года не может состояться", – отмечалось в сообщении.

В итоге, несмотря на явное нежелание, правящая партия, поддерживавшая Анджея Дуду, все же была вынуждена пойти на отмену выборов.

Власть: нужно ловить момент

Желание партии власти провести выборы 10 мая имело под собой вполне прагматичную основу. Дело в том, что на момент старта избирательного процесса действующий глава государства хоть и опережал главную потенциальную соперницу – Малгожату Кидава-Блонську в рейтингах, но не намного. Так, в начале февраля Дуда имел чуть более 40% поддержки, Кидава-Блонська – около 30%. В принципе, как для старта разрыв не такой уж большой.

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Однако в марте, после объявления карантина, оппозиционный политик практически прекратила политическую избирательную активность. В то время как президент, хотя бы в силу собственных полномочий, постоянно был в фокусе СМИ. Как результат – разрыв начал расти. Но особенно он увеличился после того, как оппозиция начала говорить о бойкоте выборов. Заявления Кидава-Блонськой о том, что она не намерена участвовать в недемократических дистанционных выборах, дезориентировали избирателей. Рейтинг оппозиционного кандидата практически обрушился. И на начало мая колебался в районе 5-10%. При этом Кидава-Блонська оставалась зарегистрированным кандидатом. Более удобного момента и обстоятельств для выборов партии власти было сложно придумать.

/ Фото: Flickr

Примерно теми же мотивами, но с точностью до наоборот, руководствовалась оппозиция, настаивавшая на переносе голосования. Очевидно, что в условиях карантина оппозиционные депутаты теряют часть традиционных инструментов для агитации (например, они не могут встречаться с избирателями). В то же время для кандидатов, представляющих власть, данные потери на являются столь критическими.

Как бы там ни было, выборы были объявлены несостоявшимися, власть и оппозиция начали подготовку к новой дате. И тут Анджея Дуду ждал крайне неприятный для него сюрприз. 15 мая Малгожата Кидава-Блонська заявила, что не будет баллотироваться на новых выборах. Вместо потерявшего рейтинг кандидата "Гражданская платформа" выдвинула на новых выборах вице-председателя партии, мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Который до этого возглавлял штаб Кидава-Блонськой.

Ход Тшасковским

Логика оппозиции была понятна: к тому времени Кидава-Блонська потеряла шансы бороться за победу. Под вопросом был ее выход во второй тур. Чего крупнейшая оппозиционная партия не могла допустить. Шансы Тшасковского при этом выглядели значительно выше.

/ Фото: Reuters

Отметим, что выборная должность мэра польской столицы (или, если правильнее, президента Варшавы) статусная и перспективная с политической точки зрения. В свое время мэрами Варшавы были президент Польши Лех Качинский, экс-премьер Казимеж Марцинкевич и др. При этом Тшасковский сам по себе популярный политик. За долгую политическую карьеру он побывал депутатом Сейма и Европарламента, работал в исполнительной власти, в том числе на должности министра администрации и внедрения цифровых технологий в правительстве Дональда Туска. В 2018 году на выборах мэра Варшавы Тшасковский буквально камня на камне не оставил от своего конкурента – представителя правящей партии "Право и справедливость" Патрика Яки. По результатам голосования Тшасковский победил с двукратным преимуществом, набрав 56,67% голосов, в то время как поддерживаемый властями Яки получил лишь 28,53%.

Разумеется, когда в мае встал вопрос, кем заменить Кидава-Блонську, выбор "Гражданской платформы" логично остановился на Рафале Тшасковском.

Оппозиция: не съедим, так понадкусываем

Неожиданная рокировка кандидатов резко изменила ситуацию для правящей партии в худшую сторону. Рейтинг Дуды стал падать, рейтинг основного оппонента – расти.

По данным социологов, за две недели до выборов Дуда имел поддержку 40% избирателей. Тшасковский – 30%. На третье место в гонке, (впрочем, с серьезным отставанием) неожиданно вышел независимый кандидат – журналист Шимон Холовня, за которого были готовы проголосовать 10% избирателей. Но главная неожиданность заключалась в другом: во втором туре, согласно соцопросам, Дуда проигрывает Холовне (44% на 47%). А также рискует проиграть Тшасковскому (здесь наблюдается паритет – 46% на 46%) и лидеру Польской крестьянской партии Владиславу Косиняк-Камышу. Впрочем, выход последнего во второй тур – вопрос сугубо гипотетический.

/ Фото: Reuters

Для "Права и справедливости" это стало, конечно, неожиданностью, учитывая, что еще месяц назад все уверенно прочили беспроблемную победу Дуде в первом туре.

Впрочем, эксперты уверены в победе действующего президента и сейчас. Хотя, конечно, она будет не столь беспроблемной. Оппозиции попросту не хватило времени, чтобы нарастить рейтинг своего кандидата. Впрочем, в любом случае "Гражданская платформа" задачу-минимум выполнила и перевыполнила. Во-первых, дав власти достойный бой. Во-вторых, раскрутив Тшасковского под будущие выборы.

"Тшасковский, даже если не победит на этих выборах, имеет шансы стать лицом "Гражданской платформы". И уже потом повести ее на парламентские выборы, а в последующем снова баллотироваться на пост главы государства", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

Как будут развиваться события, покажет время. До первого тура осталось ждать совсем немного.

Напомним, восемь месяцев назад партия Качинского "Право и справедливость" без особых проблем сумела победить на выборах. Сегодня у президента Польши Анджея Дуды, которого поддерживает ПиС, задача посложнее.

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