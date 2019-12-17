Дипломатический скандал в Эстонии: министр-хам сохранит должность

Главе МВД Марту Хельме сошли с рук обидные слова в адрес финского премьера Санны Марин

Март Хельме. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Эстонский парламент не смог отправить в отставку министра внутренних дел Марта Хельме, который оскорбил премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Чтобы объявить главе МВД вотум недоверия на инициированном 17 декабря голосовании оппозиции в Рийгикогу – Государственном собрании Эстонии – не хватило 7 голосов.

Как сообщает ERR, при необходимом 51 голосе оппозиционеры из фракции "Партия реформ" смогли заручиться поддержкой лишь 44 депутатов при 42 проголосоваших против вотума. Еще 13 депутатов не участвовали в голосовании.

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Перед голосованием выступил сам Хельме. Он назвал аргументы инициаторов вотума взятыми с потолка. Министр подчеркнул, что никогда не оскорблял и не унижал финский народ, но признал, что не может согласиться с курсом нынешнего финского правительства и его идеологической платформой.

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Напомним, 15 декабря глава МВД Эстонии и председатель Консервативной народной партии Март Хельме назвал финского премьера Санну Марин "продавщицей, которая поднялась до должности премьер-министра", а членов ее правительства – "уличными активистами и невеждами".

На этом фоне в попытке замять дипломатический скандал президент Эстонии Керсти Кальюлайд позвонила своему финскому коллеге Саули Ниинисте и попросила прощения. Сам Хельме извиняться отказался, несмотря на возможность раскола эстонского правительства.

В прошлом месяце 34-летняя Санна Марин победила на внутренних выборах руководящей Социал-демократической партии Финляндии, став самым молодым премьером в мире. До нее это звание принадлежало главе правительства Украины Алексею Гончаруку – ему 35 лет.

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