Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,49
26,18

Дипломатический скандал в Эстонии: министр-хам сохранит должность

17 декабря, 15:21

Главе МВД Марту Хельме сошли с рук обидные слова в адрес финского премьера Санны Марин

Март Хельме. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Март Хельме. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Эстонский парламент не смог отправить в отставку министра внутренних дел Марта Хельме, который оскорбил премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Чтобы объявить главе МВД вотум недоверия на инициированном 17 декабря голосовании оппозиции в Рийгикогу – Государственном собрании Эстонии – не хватило 7 голосов.

Как сообщает ERR, при необходимом 51 голосе оппозиционеры из фракции "Партия реформ" смогли заручиться поддержкой лишь 44 депутатов при 42 проголосоваших против вотума. Еще 13 депутатов не участвовали в голосовании.

Реклама

Перед голосованием выступил сам Хельме. Он назвал аргументы инициаторов вотума взятыми с потолка. Министр подчеркнул, что никогда не оскорблял и не унижал финский народ, но признал, что не может согласиться с курсом нынешнего финского правительства и его идеологической платформой.

В тренде
Джонсон изменил законопроект о Brexit: подробности
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO/JAS

Напомним, 15 декабря глава МВД Эстонии и председатель Консервативной народной партии Март Хельме назвал финского премьера Санну Марин "продавщицей, которая поднялась до должности премьер-министра", а членов ее правительства – "уличными активистами и невеждами".

На этом фоне в попытке замять дипломатический скандал президент Эстонии Керсти Кальюлайд позвонила своему финскому коллеге Саули Ниинисте и попросила прощения. Сам Хельме извиняться отказался, несмотря на возможность раскола эстонского правительства.

В прошлом месяце 34-летняя Санна Марин победила на внутренних выборах руководящей Социал-демократической партии Финляндии, став самым молодым премьером в мире. До нее это звание принадлежало главе правительства Украины Алексею Гончаруку – ему 35 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Финляндия Эстония оскорбление вотум недоверия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате": подробностиПолитика
"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Скандал с Гретой Тунберг на полу поезда: активистка ехала первым классом
Скандал с Гретой Тунберг на полу поезда: активистка ехала первым классомЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...