Дипломатический скандал в Эстонии: президент извинилась за министра-хама

Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила у своего финского коллеги Саули Ниинисте прощения за эстонского министра внутренних дел, который оскорбил премьер-министра Санну Марин и членов правительства Финляндии.

Как сообщили в канцелярии финского президента, свои извинения Кальюлайд принесла в ходе телефонного звонка 16 декабря, после чего Ниинистьо направил ее слова премьеру и финскому Кабинету министров.

Напомним, 15 декабря глава МВД Эстонии и глава Консервативной народной партии Март Хельме назвал Санну Марин "продавщицей, которая поднялась до должности премьер-министра", а членов ее правительства – "уличными активистами и невеждами".

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Сам Хельме извиняться за случившееся отказался.

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"Я ни перед кем не извинюсь ... Я могу сказать финнам, что ценю их вклад в Освободительной войне, ценю их государство, благосостояние и т.д. Но я не буду извиняться. Очень вероятно, что правительство развалится", – сказал одиозный министр на заседание коалиционного совета 16 декабря.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал с Хельме: этой весной Кальюлайд покинула парламентский зал в знак протеста против принесения присяги обвиняемым в домашнем насилии министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика Кальюлайд. В ответ на это глава МВД раскритиковал президента, назвав ее "женщиной, которая поддается эмоциям".

Напомним, в прошлом месяце 34-летняя Санна Марин победила на внутренних выборах руководящей Социал-демократической партии Финляндии, став самым молодым премьером в мире. До нее это звание принадлежало главе правительства Украины Алексею Гончаруку – ему 35 лет.

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