Досрочные выборы в Британии: в парламенте приняли решение

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Нижняя палата британского парламента приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о проведении 12 декабря в Соединенном Королевстве досрочных парламентских выборов.

Соответствующую инициативу вечером 29 октября поддержали 428 членов Палаты общин при 20 высказавшихся против, сообщили в пресс-службе парламента.

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Теперь законопроект перейдет для голосования в Палату лордов, но эксперты не видят каких-либо преград для его принятия. Голосование в верхней палате может пройти до конца недели.

В случае удачного голосования в Великобритании начнется пятинедельная предвыборная кампания.

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Во время дебатов британский премьер Борис Джонсон восстановил 10 из 21 консерваторов, которых в прошлом месяце исключили из партии за голосование против политики правительства. Среди них –внук Уинстона Черчилля Николас Соамс и старейшина Палаты общин Кен Кларк, который уже почти полвека служит депутатом и министром.

Джонсон рассчитывает на убедительную победу на грядущих выборах – мандат должен помочь ему вывести страну из Brexit-тупика до 31 января (до этой даты ЕС дал Британии очередную отсрочку). На данный момент Консервативная партия на 10% опережает по популярности оппозиционеров-лейбористов, но предвыборная кампания может это поменять.

Данные выборы станут первыми с 1923 года, которые пройдут в декабре.

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