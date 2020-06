Драки в Раде стали рекламой театра в Бельгии: видео

Ни один из созывов Верховной Рады, в том числе и нынешний, не обходится без драк – забывая о депутатской этике, народные избранники переходят врукопашную и вместо силы законодательной используют силу физическую.

"Слава" украинского парламента даже вышла за пределы страны – брюссельский Королевский оперный театр Ла Монне использовал видеозаписи и фото потасовок в Раде в рекламе нового театрального сезона, который стартует 15 сентября под лозунгом "Однажды сейчас" (Once Upon Now).

Читайте также: ТОП самых зрелищных и ярких драк между депутатами прошлых созывов (видео)

Реклама

Так, снимки дерущихся украинских депутатов украсили обложку театрального сезона на сайте Ла Монне и на афишах, которые вывесили на улицах бельгийской столицы.

Авторы такой рекламной кампании объяснили свой выбор тем, что нынешний мир входит в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности.

В частности, на фото и видео можно увидеть экс-депутата от партии "Свобода" Игоря Мирошниченко, бывшего премьера Арсения Яценюка, экс-спикера Владимира Литвина, "регионала" Олега Царева и других парламентариев прошлых лет.

В тренде Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

Реклама

Напомним, в феврале этого года в украинском парламенте произошло даже две драки за сутки – во время рассмотрения "земельного" закона сперва мерились силой нардепы Сергей Власенко и Артем Дмитрук, а потом произошла массовая потасовка.

А в декабре прошлого года представители правящей фракции решили выяснить отношения уже между собой. Как оказалось, причиной конфликта стала женщина-депутат.

Видео лучших драк прошлых годов вы можете увидеть в видеосюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама