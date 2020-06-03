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Драки в Раде стали рекламой театра в Бельгии: видео

3 июня, 14:59

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Народные депутаты стали главными "действующими лицами" новой рекламной кампании оперного театра Ла Монне

Ни один из созывов Верховной Рады, в том числе и нынешний, не обходится без драк – забывая о депутатской этике, народные избранники переходят врукопашную и вместо силы законодательной используют силу физическую.

"Слава" украинского парламента даже вышла за пределы страны – брюссельский Королевский оперный театр Ла Монне использовал видеозаписи и фото потасовок в Раде в рекламе нового театрального сезона, который стартует 15 сентября под лозунгом "Однажды сейчас" (Once Upon Now).

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Так, снимки дерущихся украинских депутатов украсили обложку театрального сезона на сайте Ла Монне и на афишах, которые вывесили на улицах бельгийской столицы.

Авторы такой рекламной кампании объяснили свой выбор тем, что нынешний мир входит в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности.

В частности, на фото и видео можно увидеть экс-депутата от партии "Свобода" Игоря Мирошниченко, бывшего премьера Арсения Яценюка, экс-спикера Владимира Литвина, "регионала" Олега Царева и других парламентариев прошлых лет.

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Напомним, в феврале этого года в украинском парламенте произошло даже две драки за сутки – во время рассмотрения "земельного" закона сперва мерились силой нардепы Сергей Власенко и Артем Дмитрук, а потом произошла массовая потасовка.

А в декабре прошлого года представители правящей фракции решили выяснить отношения уже между собой. Как оказалось, причиной конфликта стала женщина-депутат.

Видео лучших драк прошлых годов вы можете увидеть в видеосюжете "Сегодня":

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Бельгия Брюссель Верховная Рада театр курьез народные депутаты драка в раде

Источник: Сегодня

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