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"Друзей Путина" не взяли в правительство еще одной страны ЕС

10 октября, 17:24

Вслед за Италией Кремль лишился соратников в правительстве Австрии

Себастьян Курц. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Себастьян Курц. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Консерватор Себастьян Курц, которому президент Австрии Александер ван дел Беллен доверил сформировать новое правительство, не возьмет в новый Кабмин правопопулистов из "Партии свободы".

Об этом бывший канцлер заявил после победы своей партии на досрочных парламентских выборах, пишет Bloomberg.

"Партия свободы" уже четко сказала, что результат выборов – это не мандат на власть", – сказал Курц 10 октября, обещав продолжить коалиционные переговоры с остальными партиями на следующей неделе.

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Согласно подсчетам голосов избирателей, на выборах в парламент Австрии "Народная партия" Курца набрала 37,5% голосов избирателей – почти на 6% больше, чем на выборах 2017 года.

Второе место досталось социал-демократам – их поддержали 21,2% австрийцев, что является худшим результатом за всю историю партии.

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Замыкает тройку лидеров Австрийская партия свободы, которая набрала 16,2% голосов, "просев" почти на 11%. Также прошли в парламент "зеленые" – к них 13,9%.

В 2017 году Курц решил сформировать коалицию с "Партией свободы", которая годом ранее подписала пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской "Единой Россией".

Таким образом, Австрия последовала по пути Италии, где также решили создать новое правительство без "друзей Путина" - партии "Лига" и ее одиозного лидера Маттео Сальвини.

Кроме того, члены этой политсилы неоднократно выступали за отмену санкций против России. Но в мае вице-канцлера от "Партии свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили в сговоре с Россией, в который он вступил перед выборами в 2017 году. В тот же день он объявил об отставке с занимаемой должности.

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