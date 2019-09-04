В Италии представил новое правительство без "друзей Путина"

Джузеппе Конте. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился снова возглавить правительство после того, как его бывшие соратники – "Лига" с ее пророссийским лидером Маттео Сальвини – развалили предыдущее.

4 августа Конте принял мандат председателя Совета министров, представив свой состав правительства.

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Министерство иностранных дел он доверил возглавить бывшему вице-премьеру и лидеру "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо, который в предыдущем правительстве был также министром труда и экономического развития.

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Министром внутренних дел вместо Сальвини стала "технический" специалист Лучана Ламорджезе.

Член младшего партнера по коалиции, лево-центристской Демократической партии, Роберто Гуалтьери, который сейчас возглавляет комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента, стал министром экономики и финансов.

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Демократы также вошли в Совет министра обороны, должность которого получил Лоренцо Гуэрини.

Альфонсо Бонафеде из "Движения" сохранил портфель главы Минюста.

Напомним, в прошлом месяце Джузеппе Конте объявил об отставке, обвинив в этом Маттео Сальвини, который, по его словам, поставил свои личные и партийные интересы выше государственных.

Позже, как мы писали, президент Италии Cерджо Маттарелла доверил Джузеппе Конте процесс формирования нового Кабмина - с демократами.

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