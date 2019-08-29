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"Друзья России" за бортом: президент Италии разрешил создать новый Кабмин

29 августа, 13:16

Серджио Маттарелла доверил сформировать новое правительство без прокремлевских сил и Маттео Сальвини

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

После того, как две крупнейшие партии в парламенте Италии решили создать общее правительство, президент Cерджо Маттарелла доверил исполняющему обязанности премьер-министра Джузеппе Конте процесс формирования нового Кабмина.

Как сообщило агентство ANSA, 29 августа Конте принял мандат главы государства, выразив надежду составить список министров в ближайшие дни. При этом первые консультации могут состояться уже сегодня.

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Накануне лидер популистского движения "5 звезд" Луиджи ди Майо сообщил Маттарелле о достигнутом консенсусе с оппозиционной Демократической партией, которая поддержала возвращение Конте на пост премьера.

Однако, чтобы вновь возглавить правительство, Конте необходимо заручиться вотумом доверия в обеих палатах итальянского парламента. Впрочем, для двух политсил это труда не составит: они удерживают 219 из 384 мест в Палате представителей и 111 из 193 мест в Сенате.

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Таким образом, разваливший предыдущее правительство лидер откровенно пророссийской "Лиги" Маттео Сальвини очевидно просчитался, сделав ставку на то, что демократы не смогут найти общий язык с его бывшими соратниками.

Напомним, ранее в этом месяце Джузеппе Конте объявил об отставке из-за выхода "Лиги" из правительства. Он обвинил в случившемся Сальвини, который поставил свои личные и партийные интересы выше государственных.

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Италия правительство Конте сальвини ди Майо

Источник: Сегодня

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