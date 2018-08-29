ДТП с украинцами в Польше: пострадавший в тяжелом состоянии

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец, еще один гражданин Украины госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации районной комендатуры полиции в городе Мыслибож Западнопоморского воеводства, в результате ДТП погиб гражданин Украины. Другой гражданин Украины получил значительные травмы и находится в тяжелом состоянии в воеводской больнице города Щецин", - сообщил Кирилич.

Районная прокуратура Мыслибожа начала уголовное производство по факту аварии.

Авария произошла накануне около двух часов дня по местному времени вблизи населенного пункта Новогродек Поморский на северо-западе Польши.

Микроавтобус с украинцами въехал в автомобиль работников по обслуживанию дорог. Два сотрудника службы дорожного движения получили ранения. По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Сообщается, что водитель микроавтобуса был трезв.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия с 13 украинскими гражданами, которое произошло 11 августа в Венгрии на территории области Ноград, восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.