Украинцы попали в ДТП в Польше: есть погибший и раненые

По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб

В Польше в результате ДТП погиб украинец, еще один гражданин Украины получил ранения. Об этом сообщают польские СМИ.

Авария произошла накануне около двух часов дня по местному времени вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве на северо-западе Польши. Микроавтобус въехал в автомобиль работников по обслуживанию дорог.

"Погиб один пассажир микроавтобуса – гражданин Украины. Еще один украинец, который был в этом автомобиле, получил травмы", - сообщил представитель штаба уездной полиции в Мыслибуже Яцек Полещук.

Пострадавших госпитализировали. По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Сообщается, что водитель микроавтобуса был трезв.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия с 13 украинскими гражданами, которое произошло 11 августа в Венгрии на территории области Ноград, восемь человек получили тяжелые травмы, один из пострадавших находится в коме.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Ростовской области России, в результате которого погибли шестеро граждан Украины.

Кроме того, один украинец пострадал в ДТП, которое произошло в мае на территории Румынии.

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