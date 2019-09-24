Дуда надеется на отмену виз в США для поляков к Рождеству

США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней

Фото из открытых источников

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что США отменят визы для граждан республики до конца текущего года. Об этом он на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Если процедуру удастся пройти достаточно быстро, возможно, уже на Рождество можно будет путешествовать", — сказал он. По мнению Дуды, Трамп считает своей "личной амбицией" решение вопроса с отменой американских виз для поляков.

Ранее в ходе встречи с Дудой Трамп информировал, что Вашингтон работает с Варшавой над предоставлением польским гражданам возможности безвизового въезда на территорию Соединенных Штатов.

Реклама

В начале сентября американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, когда будут соблюдены все необходимые критерии.

В тренде Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

Напомним, что ранее сообщалось, что США могут отправить в Польшу две тысячи солдат.

Также Польша купит в США более 30 F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете.

По словам Трампа, во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом пролетели эти истребители, "потому что Польша заказала 32 или 35 °F-35".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама