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Дуда надеется на отмену виз в США для поляков к Рождеству

24 сентября, 02:00

США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что США отменят визы для граждан республики до конца текущего года. Об этом он на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Если процедуру удастся пройти достаточно быстро, возможно, уже на Рождество можно будет путешествовать", — сказал он. По мнению Дуды, Трамп считает своей "личной амбицией" решение вопроса с отменой американских виз для поляков.

Ранее в ходе встречи с Дудой Трамп информировал, что Вашингтон работает с Варшавой над предоставлением польским гражданам возможности безвизового въезда на территорию Соединенных Штатов.

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В начале сентября американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что США включат Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, когда будут соблюдены все необходимые критерии.

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Напомним, что ранее сообщалось, что США могут отправить в Польшу две тысячи солдат

Также Польша купит в США более 30 F-35. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с польским лидером Анджеем Дудой в Овальном кабинете. 

По словам Трампа, во время визита Дуды в Вашингтон над Белым домом пролетели эти истребители, "потому что Польша заказала 32 или 35 °F-35".

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Польша США Трамп виза Дуда

Источник: ТАСС

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