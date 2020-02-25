Дуда рассказал, для чего нужны войска НАТО в Польше

В условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии присутствие НАТО необходимо

Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство других стран. Об этом в интервью еженедельнику "Sieci" сказал президент Польши Анджей Дуда, который ранее заявил, что Москве нельзя доверять.

"Мы являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится", – отметил президент Польши.

Дуда добавил, что России также не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.

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"Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо", – отметил президент.

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Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий выступил за усиление военного присутствия США и Североатлантического альянса в Польше. В интервью немецким СМИ он заявил, что в его стране необходимо разместить новую долгосрочную базу НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал Евросоюз продлить свои санкции против России.

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