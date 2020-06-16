Дым и летящие камни: фото и видео беспорядков на протесте медиков во Франции

24 участника акции протеста медработников в Париже были арестованы

В центре Парижа, где совсем недавно отгремел протест против полицейского насилия, прошла новая демонстрация, которая завершилась беспорядками и задержаниями ее участников.

Акцию организовали французские медработники – они собрались под зданием министерства здравоохранения и требовали увеличения заработной платы, а также снижения нагрузки на работе. Эта страна оказалась одной из самых пострадавших от бушующей эпидемии COVID-19, которая унесла жизни почти 30 тысяч французов.

Несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы на фоне продолжающейся во Франции общенациональной консультации по вопросам здравоохранительной реформы. Участники акции считают, что переговоры зашли в тупик – многие главы профсоюзов их уже покинули.

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В какой-то момент в сотрудников полиции полетели камни, бутылки и петарды, а сам протест перетек в беспорядки.

Правоохранители, в свою очередь, ответили слезоточивым газом. 24 участника протеста были задержаны. На данный момент участников протеста разогнали, но некоторые улицы в городе остаются перекрытыми. Пожарные тушат подожженные демонстрантами мусорные ящики.

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В некоторых других французских городах также прошли аналогичные демонстрации.

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Напомним, что вызванный эпидемией коронавируса здравоохранительный кризис во Франции резко обрушил рейтинг президента страны Эммануэля Макрона.

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