Українська
$ 26,84
30,21
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Дым и летящие камни: фото и видео беспорядков на протесте медиков во Франции

16 июня, 20:26

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

24 участника акции протеста медработников в Париже были арестованы

В центре Парижа, где совсем недавно отгремел протест против полицейского насилия, прошла новая демонстрация, которая завершилась беспорядками и задержаниями ее участников.

Акцию организовали французские медработники – они собрались под зданием министерства здравоохранения и требовали увеличения заработной платы, а также снижения нагрузки на работе. Эта страна оказалась одной из самых пострадавших от бушующей эпидемии COVID-19, которая унесла жизни почти 30 тысяч французов.

Несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы на фоне продолжающейся во Франции общенациональной консультации по вопросам здравоохранительной реформы. Участники акции считают, что переговоры зашли в тупик – многие главы профсоюзов их уже покинули.

Реклама

В какой-то момент в сотрудников полиции полетели камни, бутылки и петарды, а сам протест перетек в беспорядки.

Правоохранители, в свою очередь, ответили слезоточивым газом. 24 участника протеста были задержаны. На данный момент участников протеста разогнали, но некоторые улицы в городе остаются перекрытыми. Пожарные тушат подожженные демонстрантами мусорные ящики.

В тренде
Отношения Индии и Китая накалились до предела: на границе убиты солдаты

В некоторых других французских городах также прошли аналогичные демонстрации.

Реклама

Напомним, что вызванный эпидемией коронавируса здравоохранительный кризис во Франции резко обрушил рейтинг президента страны Эммануэля Макрона.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медицина Франция Париж протест медики акция протеста демонстрация здравоохранение демонстранты

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 16 июняЕвросоюз
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТО
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТОУкраина
Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома
Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина домаFun
Европа без карантина: есть ли работа для украинцев
Европа без карантина: есть ли работа для украинцевЭкономика
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять