ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit: Макрон назвал сроки

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года

/ Фото: AFP

ЕС к концу следующей недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit, заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Макрон дал понять, что переговоры в ближайшие дни должны быстро продвигаться, с участием (координатора ЕС на переговорах Мишелем Барнье – ред.), чтобы к концу следующей недели дать заключение по поводу того, возможно ли заключить соглашение при соблюдении уважения к принципам ЕС", - цитируют французские СМИ выдержки из заявления Елисейского дворца.

В то же телефонном разговоре Джонсон "представил самые последние предложения" по Brexit, также говорится в заявлении.

СМИ отмечают, что ранее британские власти дали понять о готовности смягчить некоторые аспекты своего плана соглашения по Brexit; в то же время Лондон призывал Брюссель проявить гибкость.

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Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что если к 19 октября Великобритания не заключит с Европейским союзом соглашение об условиях Brexit, Лондон попросит Брюссель об очередной отсрочке выхода Соединенного Королевства.

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Борис Джонсон заявлял, что королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября, несмотря на закон, которым парламентарии обязали его просить о продлении Brexit.

Но правительство подтвердило то, что Джонсон будет следовать закону и обратится к ЕС с просьбой об отсрочке.

Помимо того, суд попросили изучить возможность заключения премьера в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.

Напомним, на этой неделе Борис Джонсон представил Брюсселю план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Президент Еврокомиссии Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя.

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