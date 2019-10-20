ЕС готов предоставить Великобритании трехмесячную отсрочку Brexit – СМИ

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Европейский союз (ЕС) склоняется к тому, чтобы предоставить Великобритании отсрочку Brexit на три месяца, если премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону не удастся провести на следующей неделе через парламент соглашение с ЕС об условиях "развода". Об этом сообщила в воскресенье газета "Таймс" со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, Брюссель настроен на то, что Великобритания сможет покинуть европейское сообщество и ранее, а ориентировочными датами "развода" будут установлены 1 и 15 число ноября, декабря и января.

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По информации газеты, решение ЕС об этом не будет принято, пока не станет ясно, получится ли у Джонсона добиться от Палаты общин одобрения сделки. В случае если британский премьер столкнется с серьезными сложностями, например, если парламент обяжет его провести повторный референдум по Brexit, тогда такие страны Евросоюза, как, Германия, будут настаивать на более значительной отсрочке Brexit, например, до июня следующего года.

Как сообщалось, парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского союза. В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit Палата общин приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предусматривающую новую отсрочку Brexit. Таким образом, было решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок – 31 октября.

После этого британский премьер в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она "нанесет ущерб интересам Великобритании" и партнерам Лондона в ЕС.

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