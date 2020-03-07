ЕС обратился к Турции из-за растущего потока мигрантов

Евросоюз ожидает от Турции полного выполнения соглашения по борьбе с миграционным кризисом

Евросоюз осуждает использование властями Турции сирийских беженцев в своих политических целях. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"ЕС вновь заявляет о своей серьезной обеспокоенности ситуацией на греко-турецкой границе и решительно отвергает использовании Турцией миграционного давления в политических целях. Такая ситуация на внешней границе ЕС неприемлема", – отмечается в нем.

Главы МИД заявили, что ЕС и его государства-члены "полны решимости эффективно защищать внешние границы ЕС". Незаконное пересечение границы недопустимо.

В этой связи ЕС и страны-члены примут все необходимые меры в соответствии с нормами Евросоюза и международного права. Не следует поощрять мигрантов к попыткам незаконного пересечения границы по суше или морю. Совет призывает турецкое правительство и всех участников и организации на местах передать это послание и противодействовать распространению ложной информации, говорится в заявлении.

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В документе подчеркивается, что Евросоюз ожидает от Турции полного выполнения соглашения по борьбе с миграционным кризисом, которое было заключено Брюсселем и Анкарой в марте 2016 года.

"Совет напоминает, что он ожидает от Турции полного выполнения совместного соглашения от 2016 года в отношении всех государств-членов. Это заявление приносит ощутимые результаты, в том числе благодаря поддержке значительных усилий Турции по приему мигрантов и беженцев. Как ЕС, так и Турция выиграют от продолжения этого сотрудничества", - говорится в нем.

Кроме того, главы МИД решили, что Евросоюз выделит дополнительно 60 млн евро гуманитарной помощи для населения северо-западной Сирии.

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"ЕС рассматривает в приоритетном порядке гуманитарную ситуацию. Еврокомиссия выделяет дополнительные 60 млн евро на гуманитарную помощь для северо-западной Сирии, в том числе в приграничных районах, и намерена увеличить свою помощь гражданскому населению", – отмечается в нем.

О том, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше, СМИ сообщили 28 февраля вскоре после сообщений о том, что турецкие военные погибли в результате удара авиации Асада в провинции Идлиб.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев.

Такое решение Анкара приняла после обострения в Сирии, где погибли турецкие военные.

Видео: Reuters

После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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