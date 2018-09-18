ЕС предлагает реформировать Всемирную торговую организацию из-за США и Китая

В Еврокомиссии считают, что реформы должны быть направлены на сдерживание Китая и США на фоне эскалации торговых конфликтов

Европейская комиссия (ЕК) 18 сентября обнародовала документ о едином подходе Евросоюза к реформе Всемирной торговой организации (ВТО), в рамках которой ЕС пытается скорректировать перекосы рыночных механизмов в Китае и воспрепятствовать выходу США из ВТО, чем ранее пригрозил Дональд Трамп.

"Последние десятилетия многосторонняя торговая система обеспечивала стабильную, предсказуемую и эффективную основу для работы компаний по всему миру, помогала экономике многих стран расти быстрее. Однако, несмотря на успешность ВТО, она не смогла достаточным образом адаптироваться к быстро меняющейся мировой экономике. Мир изменился, ВТО – нет", – приводятся в пресс-релизе ЕК слова члена комиссии по вопросам торговли Сесилии Мальмстрём.

ЕС предлагает обновить правила международной торговли с учетом сегодняшней ситуации в мировой экономике, усилить роль ВТО в качестве контролирующей инстанции, предотвратить тупиковый путь развития системы разрешения споров в рамках организации.

Отметим, аналитики ранее уже указывали на то, что стимулом к реформированию ВТО с точки зрения Евросоюза является набирающая обороты торговая война США и Китая.

Евросоюз уже обсуждает будущую реформу с отдельными партнерами по ВТО: с США и Японией – в рамках трехсторонних переговоров, с Китаем – в формате отдельной группы на саммите ЕС-КНР, с другими странами – на полях G20.

Напомним, Китай и США уже ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, завершились без существенного прорыва.