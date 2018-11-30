ЕС продлит санкции против России из-за украинских моряков – Туск

Сегодня, 16:22

Председатель Евросовета назвал российскую агрессию против Украины недопустимой и одной из угроз международной торговле

Дональд Туск. Фото: AFP
Дональд Туск. Фото: AFP

В связи с агрессией России в отношении украинских моряков около Керченского пролива Европейский союз может в декабре продлить санкции, введенные против Кремля, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я уверен, что Европейский союз сможет продлить санкции в отношении России в декабре", – написал Туск в своем Twitter.

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Он также напомнил о поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, выступая 30 ноября на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, Туск назвал российскую агрессию против Украины недопустимой и отнес ее к угрозам международной торговле.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста.

Как мы уже писали, из Крыма из доставили в Москву, где сейчас 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", еще трое – в больнице СИЗО "Матросская тишина".
Россия, азовское море, Евросоюз, Туск, Европейский Союз, Дональд Туск, санкции против России
Источник:

Интерфакс-Украина

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