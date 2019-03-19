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ЕС рассказал, от чего будет зависеть решение о переносе даты Brexit

Вчера, 23:58

Барнье сообщил, что после двух лет переговоров с Британией сейчас ключевой шаг – за Лондоном

Фото: Getty Images
ЕС рассказал, от чего будет зависеть решение о переносе даты Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/166/566/5c91665664c4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/166/566/5c91665664c4e.jpg Евросоюз Барнье сообщил, что после двух лет переговоров с Британией сейчас ключевой шаг - за Лондоном

Продолжение переговоров о Brexit после дедлайна 29 марта, когда Британия по плану должна выйти из ЕС, будет иметь смысл только в том случае, если увеличит шансы на ратификацию Лондоном уже согласованной сделки с Брюсселем.

Об этом заявил во вторник главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье, сообщает Reuters.

Барнье сообщил, что после двух лет переговоров с Британией сейчас ключевой шаг – за Лондоном, который должен прекратить неопределенность ситуации, что сложилась из-за отсутствия решения по дальнейшему развитию событий.

"Увеличивает ли расширения периода шанс на ратификацию соглашения о выходе? Какой будет цель и результат? Как мы можем убедиться, что после окончания продолжения переговорного процесса мы не вернемся в ту же ситуацию, что и сегодня?", – сказал Барнье на пресс-конференции.

"Если Тереза ​​Мэй направит запрос о продолжении процесса до заседания Европейского совета в четверг, то 27 лидеров должны будут оценить причину и полезность (этого решения. – Ред.) ... Лидеры ЕС потребуют конкретного плана от Великой Британии, чтобы иметь возможность принять обоснованное решение", - сказал он.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза. 

Напомним, на прошлой неделе Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно. В связи с этим британские депутаты решили отсрочить дату выхода королевства из Евросоюза.

Также сообщалось, что 20 марта должно было пройти третье голосование по соглашению о Brexit, однако спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что это невозможно. Свою точку зрения он аргументировал тем, что принятый в 1604 году закон запрещает голосовать дважды по одной и той же инициативе в течение одной парламентской сессии.

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Тег Великобритания, ЕС, отсрочка, соглашение, Brexit, Барнье

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