Мэй направит Брюсселю официальный запрос об отсрочке Brexit: стала известна дата
Ожидается, что официальный Лондон попросит об отсрочке Brexit до 30 июня, но с оговоркой
Правительство Великобритании планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза. Об этом во вторник после заседания британского кабмина сообщил журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправит запрос президенту Европейского совета Дональду Туску об отсрочке Brexit либо в этот вторник, либо в среду, сказал представитель премьера", - сообщает агентство Reuters.
Как сообщает политический обозреватель телерадиовещательной корпорации BBC Лора Кюнссберг со ссылкой на источники в кабинете Мэй, письмо Туску будет отправлено уже во вторник. Ожидается, что официальный Лондон попросит об отсрочке Brexit до 30 июня, но с оговоркой, что при необходимости выход страны из ЕС может быть отложен и на более длительный срок – вплоть до двух лет. По словам источников Кюнссберг, такой вариант вызывает недовольство у некоторых британских министров.
Как сообщалось, правительство Великобритании не собирается повторно выносить на голосование Палаты общин соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза при отсутствии его достаточной поддержки.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.
Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.
Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.
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