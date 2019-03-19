Мэй направит Брюсселю официальный запрос об отсрочке Brexit: стала известна дата

Ожидается, что официальный Лондон попросит об отсрочке Brexit до 30 июня, но с оговоркой

Фото: AFP

Мэй направит Брюсселю официальный запрос об отсрочке Brexit: стала известна дата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b85/e19/5c5b85e199173.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b85/e19/5c5b85e199173.jpg 2019-03-19T16:01:00+02:00 Евросоюз Ожидается, что официальный Лондон попросит об отсрочке Brexit до 30 июня, но с оговоркой

Правительство Великобритании планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке Brexit до того, как в Брюсселе 21 марта начнется плановая двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза. Об этом во вторник после заседания британского кабмина сообщил журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправит запрос президенту Европейского совета Дональду Туску об отсрочке Brexit либо в этот вторник, либо в среду, сказал представитель премьера", - сообщает агентство Reuters.

Как сообщает политический обозреватель телерадиовещательной корпорации BBC Лора Кюнссберг со ссылкой на источники в кабинете Мэй, письмо Туску будет отправлено уже во вторник. Ожидается, что официальный Лондон попросит об отсрочке Brexit до 30 июня, но с оговоркой, что при необходимости выход страны из ЕС может быть отложен и на более длительный срок – вплоть до двух лет. По словам источников Кюнссберг, такой вариант вызывает недовольство у некоторых британских министров.

Как сообщалось, правительство Великобритании не собирается повторно выносить на голосование Палаты общин соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза при отсутствии его достаточной поддержки.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

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