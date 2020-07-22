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ЕС введет против России новые санкции: подробности

22 июля, 14:17

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Евросоюз впервые собирается внести в "черный список" спецслужбы России, Китая и Северной Кореи

После того, как Германия предложила ЕС ввести совместные санкции за масштабную хакерскую атаку ГРУ на бундестаг и Ангелу Меркель, Евросоюз вплотную приблизился к этой цели.

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Как сообщил у себя в Twitter корреспондент Рикард Йозвяк, на встрече 22 июля послы ЕС согласовали режим санкций за кибератаки со стороны ГРУ РФ, а также китайской и северокорейской разведок.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников", – пишет Йозвяк.

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Напомним, что в прошлом году Евросоюз разработал санкции против иностранных юридических и физических лиц, ответственных за утечку данных, кражу интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и похищение секретной информации.

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Кроме того, в прошлой неделе связанную с ГРУ хакерскую группировку обвинили в атаке на биолаборатории, которые занимаются разработкой вакцини от коронавируса в США, Великобритании и Канаде. В Кремле это предсказуемо отрицают, несмотря на что, Лондон, Вашингтон и Оттава пригрозили Москве санкциями. Подробнее в видеосюжете:

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