ЕС запустил программу исследований смертельного коронавируса из Китая

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Евросоюз объявил о выделении экстренного "финансирования в 10 млн евро в рамках европейской программы "Горизонт-2020" для исследования коронавируса" и методов противодействия его распространению. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Ранее сообщалось, что в Китае разработали экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса. Производство экспресс-теста уже началось. На данном этапе его объемов достаточно, чтобы провести анализы у порядка 4 тыс. человек в день.

Тем временем власти Китая ужесточают меры борьбы с коронавирусом.

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Согласно последним данным, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли.

В тренде Великобритания проводит последний день в Евросоюзе

Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, заражения коронавирусом выявлены уже в 19 странах мира.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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