Еще одна страна G7 выступила против возвращения России в клуб

Канада считает недопустимым возвращение России пока не будет прекращена агрессия против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит приветствуют премьер-министра Канады Джастина Трюдо / Фото: AFP

Правительство Канады, как и еще три страны Европы, считает, что Россию нельзя возвращать в состав G7 до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады и Великобритании Джастина Трюдо и Бориса Джонсона, пишет Укринформ.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", – сообщили в офисе главы правительства Канады.

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Как говорится в сообщении ведомства, среди других международных тем, оговоренных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряжение в Персидском заливе и ситуация в Кашмире.

Встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран "Большой семерки", которая проходит в эти дни во французском Биарицце.

Напомним, что вернуть Россию в G8 предложил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения он бы "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

В то же время, в пресс-службе Белого дома заявили, что Россия должна первой обратиться к "Большой семерке" и предложить странам клуба вернуться к формату "Большой восьмерки", если она того хочет.

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