Еще одна страна НАТО обвинила Россию в крахе ДРСМД

В Европе видят угрозу в разработанных Россией ракетных системах 9М729 "Новатор", из-за отказа уничтожить которых прекратил свое действие Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом в своем Twitter 2 августа заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
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"Россия привела ДРСМД к краху, тайно разрабатывая и размещая нарушающую договор ракетную систему, мощь которой может быть нацелена на столицы Европы. Игнорирование международных правил угрожает европейской системе безопасности", – написал он.
Глава британской дипломатии добавил, что Соединенное Королевства поддерживает позицию НАТО о том, что ответственность за крах ДРСМД целиком полностью лежит на России.
Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений сделки Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
В рамках этой сделки благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.
Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.
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