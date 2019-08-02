Великобритания поддержала США и НАТО и возложила на Россию ответственность за коллапс ракетного договора

Доминик Рааб / Фото: AFP

Еще одна страна НАТО обвинила Россию в крахе ДРСМД https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B1 2019-08-02T16:30:33+03:00 Евросоюз Великобритания поддержала США и НАТО и возложила на Россию ответственность за коллапс ракетного договора

В Европе видят угрозу в разработанных Россией ракетных системах 9М729 "Новатор", из-за отказа уничтожить которых прекратил свое действие Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом в своем Twitter 2 августа заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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"Россия привела ДРСМД к краху, тайно разрабатывая и размещая нарушающую договор ракетную систему, мощь которой может быть нацелена на столицы Европы. Игнорирование международных правил угрожает европейской системе безопасности", – написал он.

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Глава британской дипломатии добавил, что Соединенное Королевства поддерживает позицию НАТО о том, что ответственность за крах ДРСМД целиком полностью лежит на России.

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений сделки Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В рамках этой сделки благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.

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