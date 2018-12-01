Эскалация на Азове может задержать "Северный поток-2", – глава МИД Польши

Глава внешнеполитического ведомства Польши Яцек Чапутович призвал к оказанию давления на страны, которые после агрессии РФ в районе Керченского пролива поддерживают проект газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Я считаю, что есть шанс задержать реализацию проекта. Последняя агрессия в Азовском море должна показать международному сообществу, к чему готова Россия и как она может использовать такие проекты против других государств", – сказал Чапутович.

Он отметил, что в настоящее время позиция международного сообщества относительно газопровода – с одной стороны Еврокомиссия, Польша, США и другие страны, считают, что проект должен подпадать под газовую инициативу ЕС. Тогда проект был бы не так выгоден "Газпрому". С другой стороны Германия и ряд других стран хотят, чтобы "Северный поток-2" был исключительно экономическим.

"Надеюсь, что теперь очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект и необходимо доказать, что их позиция является необоснованной и опасной", – добавил он.

Как сообщалось, США призывают европейские страны отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Особенно после нападения российских военных на украинском судне в Керченском проливе.