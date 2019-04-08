Эскалация в Ливии: появилась реакция ЕС

Брюссель призывает все стороны незамедлительно сократить эскалацию

Фото: Flickr

Эскалация в Ливии: появилась реакция ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg 2019-04-08T11:46:00+03:00 Евросоюз Брюссель призывает все стороны незамедлительно сократить эскалацию

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на плановом заседании в Люксембурге эскалацию конфликта в Ливии. Как рассказал накануне журналистам в Брюсселе представитель ЕС, главы МИД обсудят обострение конфликта в Ливии и призовут к снижению эскалации в стране.

"Ожидаем, что министры выразят обеспокоенность военным развитием ситуации в Ливии. Мы призываем все стороны незамедлительно сократить эскалацию", – сказал он.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге заявила, что срочное прекращение огня должно быть достигнуто и реализовано в Ливии в гуманитарных целях.

"В Ливии необходимо срочное гуманитарное прекращение огня для оказания помощи раненым и гражданским лицам", - сказала она.

Ранее Соединенные Штаты потребовали от главы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара незамедлительно прекратить вооруженные действия, направленные на захват столицы Ливии города Триполи.

Ранее сообщалось, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

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