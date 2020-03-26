"Если есть 500 евро, то вы улетите": в Милане застряли украинские заробитчане

В охваченной пандемией коронавируса Италии, где от пневмонии умерли 7500 человек , разыгралась драма – на центральном железнодорожном вокзале Милана застряли двое молодых украинцев, приехавших на заработки, несмотря на призывы отечественного МИДа воздержаться от поездок в наиболее пораженные новым коронавирусом страны.

Из-за объявленного на Апеннинах карантина выходцы из Черновицкой области Юрий и Глеб не смогли трудоустроиться, поэтому остались без средств к существованию. Около недели они днюют и ночуют на пустом вокзале.

По их словам, украинские дипломаты не оказали им никакой помощи.

"В посольстве нас красиво послали. Тупо послали. Сказали, мы вам ничем не можем помочь. Может, будет какой-то самолет. Если у вас есть 500 евро, то вы улетите. Если нет – идите отсюда, не мешайте", – говорит Юрий.

Он рассказал, что представитель украинской дипмиссии посоветовал скоротать время на вокзале, где есть бесплатный wi-fi и доступные электророзетки. Однако парням приходится платить за посещение туалета один евро, чтобы иметь возможность в течение 20 минут подзарядить мобильный телефон.

"У меня трое детей, я сам атошник, три раза контуженный, три раза раненный. Жена говорит, лучше бы подписал контракт, пошел в АТО, нежели в Италию", – сетует Юрий.

По словам украинцев, они обратились в местный приют, однако оттуда выгнали всех обитателей, которым приходится ночевать на уличных скамейках, несмотря на холод. Они даже готовы были согласиться на трехмесячное тюремное заключение за нарушение правил карантина, чтобы иметь хоть какую-то определенность и крышу над головой.

Буковинцам помогают друзья и знакомые, которые сбрасывают им на банковские карточки небольшие суммы, которых едва хватает на пропитание.

А тем временем украинцы в Италии озаботились судьбой Юрия и Глеба и постараются найти выход из сложившейся ситуации.

В то же время было известно, что Генконсульство Украины в Милане с 16 марта приостановило прием граждан и выдачу документов. Оно обратило внимание сограждан на необходимость соблюдать требования итальянских органов, касающихся ограничений в передвижении и общих рекомендаций противовирусной безопасности, опубликованных на сайте МИД Украины.

Сайт "Сегодня" сообщал, что неделей ранее президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Италии возвращения домой 125 украинцев , которые находятся в Риме.

А 15 марта в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с 123 украинцами, которые ранее не смогли вернуться из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином.

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