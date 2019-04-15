Это катастрофа: пожар в Нотр-Даме шокировал соцсети

Несмотря на физическое расстояние, пользователи скорбят за утраченным произведением готического искусства

Собор Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Masha Alexandrova.

Несмотря на множество километров, которое отделяет пользователей соцсетей от площади Парви-Нотр-Дам, на которой стоит охваченный в данный момент огнем Собор Парижской Богоматери, пользователи соцсетей прониклись трагедией всего французского народа, связанной с утратой этого элемента Всемирного культурного наследия.

Напомним, что по предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция, однако информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, ранее в этом году в Париже уже произошел крупный пожар – загорелось большое жилое здание на западе французской столицы. Во время борьбы с огнем парижские пожарные спасли более 50 человек. Виновницей возгорания оказалась жительница дома, которая, как оказалось, не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Это катастрофа: пожар в Нотр-Даме шокировал соцсети". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.