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Это катастрофа: пожар в Нотр-Даме шокировал соцсети

Сегодня, 21:42

Несмотря на физическое расстояние, пользователи скорбят за утраченным произведением готического искусства

Собор Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Masha Alexandrova
Собор Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Masha Alexandrova.

Несмотря на множество километров, которое отделяет пользователей соцсетей от площади Парви-Нотр-Дам, на которой стоит охваченный в данный момент огнем Собор Парижской Богоматери, пользователи соцсетей прониклись трагедией всего французского народа, связанной с утратой этого элемента Всемирного культурного наследия.

Напомним, что по предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция, однако информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, ранее в этом году в Париже уже произошел крупный пожар – загорелось большое жилое здание на западе французской столицы. Во время борьбы с огнем парижские пожарные спасли более 50 человек. Виновницей возгорания оказалась жительница дома, которая, как оказалось, не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет.

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Тег Франция, пожар, Париж, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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