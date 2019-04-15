Это катастрофа: пожар в Нотр-Даме шокировал соцсети
Несмотря на физическое расстояние, пользователи скорбят за утраченным произведением готического искусства
Несмотря на множество километров, которое отделяет пользователей соцсетей от площади Парви-Нотр-Дам, на которой стоит охваченный в данный момент огнем Собор Парижской Богоматери, пользователи соцсетей прониклись трагедией всего французского народа, связанной с утратой этого элемента Всемирного культурного наследия.
Напомним, что по предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.
В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция, однако информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, ранее в этом году в Париже уже произошел крупный пожар – загорелось большое жилое здание на западе французской столицы. Во время борьбы с огнем парижские пожарные спасли более 50 человек. Виновницей возгорания оказалась жительница дома, которая, как оказалось, не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет.
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